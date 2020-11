Johnny Depp nhận hơn 10 triệu USD dù chỉ quay một cảnh trong 'Fantastic Beasts 3'

Trong loạt phim ngoại truyện của Harry Potter, Johnny Depp đảm nhận vai phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald. Nhân vật xuất hiện ở cuối tập một và trở thành trung tâm của phần hai mang tên Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Johnny Depp chia sẻ trên trang Instagram cá nhân về lý do anh rời khỏi tác phẩm: "Tôi muốn thông báo cho tất cả biết rằng tôi được Warner Bros. yêu cầu rút khỏi vai diễn Grindelwald trong Fantastic Beats. Tôi tôn trọng và đồng ý với lời đề nghị đó".

Warner Bros. sau đó cũng xác nhận với báo chí về việc chia tay ngôi sao. Hãng phim cho biết đang trong quá trình tìm người thay thế tài tử Johnny Depp cho dự án phim dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2022.

Johnny Depp rút khỏi vai diễn trong Fantastic Beasts 3 Ảnh: Screen Rant

Theo Screen Rant, Johnny Depp chỉ quay một cảnh cho Fantastic Beasts 3 kể từ khi quá trình sản xuất bắt đầu vào ngày 20.9, nhưng tài tử vẫn nhận được toàn bộ mức lương của mình như thỏa thuận trong hợp đồng là hơn 10 triệu USD. Hợp đồng của Johnny Depp có quy định rằng anh phải được nhận toàn bộ tiền lương của mình ngay cả khi bộ phim không được thực hiện hoặc vai diễn của anh bị thay thế. The Hollywood Reporter nhận xét đây là điều phổ biến đối với các ngôi sao lớn của Hollywood.

Về cảnh quay Johnny Depp đã hoàn thành cho Fantastic Beasts 3, vẫn chưa rõ liệu nó có được sử dụng trong phim hay không. Theo Screen Rant, tùy thuộc vào nội dung và bối cảnh phim, đây có thể là cách để Warner Bros. giới thiệu diễn viên mới trong Fantastic Beasts 3 khi giữ lại cảnh quay này. Trường hợp khác, Warner Bros. cũng có thể cắt bỏ hoàn toàn cảnh này để tập trung vào nhân vật Grindelwald mới.

Johnny Depp sinh năm 1963, là diễn viên người Mỹ từng ba lần được đề cử giải Oscar. Anh nổi tiếng nhất với vai diễn Jack Sparrow trong năm bộ phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribbean). Ngoài ra, tài tử cũng gây ấn tượng với công chúng khi xuất hiện trong các tác phẩm Edward Scissorhands (Người kéo học yêu), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet), Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên)...