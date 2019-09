'Joker' giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2019

Với việc nhận được tràng pháo tay tán dương kéo dài 8 phút khi trình diện giới mộ điệu cũng như nhận vô số phản hồi tích cực từ các nhà phê bình, phim riêng về “hoàng tử hề” của đế chế tội phạm ở thành phố Gotham đã trở thành chủ nhân giải thưởng Sư tử vàng năm nay. Chiến thắng từ siêu phẩm do Todd Phillips cầm trịch đánh dấu màn đăng quang mới nhất của điện ảnh Hollywood sau The Shape of Water (2017).

Đạo diễn Todd Phillips trong khoảnh khắc nhận tượng vàng danh giá ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trước thành tích ngoạn mục từ “đứa con tinh thần” tâm huyết của mình, đạo diễn Todd Phillips đã không kìm được niềm vui và sự bất ngờ trong giây phút nhận giải. Nhà làm phim người Mỹ gửi lời tri ân đến hãng phim cũng như đóng góp tuyệt vời của tài tử Joaquin Phoenix với vai chính Joker: “Cảm ơn Warner Bros và DC đã đặt cược lớn vào tôi cũng như bộ phim này. Và tất nhiên sẽ không có bộ phim nào nếu không có sự cống hiến của nam diễn viên Joaquin Phoenix. Joaquin là con sư tử dũng mãnh nhất, thông minh và cởi mở nhất mà tôi từng biết. Joaquin, cảm ơn vì đã tin tưởng và ủng hộ tôi với tài năng tuyệt vời của mình”. Có thể nói một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của Joker là nhờ vào diễn xuất tuyệt vời của Joaquin Phoenix. Với màn hóa thân trong phim, tài tử 44 tuổi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Chỉ trong những phân cảnh được “nhá hàng” trong trailer, Phoenix khiến người xem tán dương không ngớt với biểu cảm đa dạng, lỗi diễn ma mị, ánh ảnh ngay cả khi chưa đắp lên mặt lớp trang điểm kinh dị. Thêm vào đó, Joaquin Phoenix vốn là diễn viên thực lực và từng nhận tới 3 đề cử Oscar trong sự nghiệp với Gladiator (2000) ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Walk the Line (2005) và The Master (2012) đều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dù khán giả mới chỉ được chiêm ngưỡng màn thể hiện của Joaquin Phoenix trong Joker thông quan 2 trailer của phim song diễn xuất của tài tử sinh năm 1974 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực ẢNH: WARNER BROS.

Việc sở hữu giải thưởng danh giá nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76 sẽ trải đường cho Joker trở thành “ngựa chiến” sừng sỏ tại Oscar sắp tới. Nhiều người dự đoán rằng kiệt tác về gã hề phản diện Joker sẽ “làm nên chuyện” tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh tương tự như hai tác phẩm gần nhất từng ẵm giải Sư tử vàng là The Shape of Water (2017) và Roma (2018). Trong quá khứ, cả hai bộ phim trên sau khi giành giải thưởng cao nhất tại Venice đều dễ dàng có tên trong đề cử Phim hay nhất của Oscar cùng năm và nhanh chóng có một mùa giải "bội thu" tượng vàng.

Sau chiến thắng tại Venice, Joker sẽ được Warner Bros trình diện khán giả toàn cầu vào tháng 10 tới.