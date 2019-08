Julia Butters, diễn viên nhí rực sáng trong 'Once Upon a Time in Hollywood'

Quentin Tarantino đã quy tụ dàn diễn viên đẳng cấp cho 'bom tấn' Once Upon a Time in Hollywood như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie, Margaret Qualley... Thế nhưng, ngôi sao thực sự của phim lại là cô bé 10 tuổi Julia Butters.

Butters và Leonardo DiCaprio trong một cảnh quay - Ảnh: Esquire Ảnh: Esquire Butters và Leonardo DiCaprio trong một cảnh quay