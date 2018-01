Cú bứt phá ngoạn mục của Jumanji: Welcome to the Jungle từ vị trí thứ 2 tuần trước lên ngôi quán quân của tuần này có được nhờ 36 triệu USD doanh thu nội địa. So với tuần trước, dù lượng tiền kiếm được giảm 27% nhưng kết quả này cũng khiến nhà sản xuất hài lòng trước sự cạnh tranh dữ dội của các “bom tấn”.



Sau gần 20 ngày ra rạp, Jumanji thu về 244,4 triệu USD nội địa. Cùng với 275 triệu USD doanh thu từ 86 thị trường quốc tế, bộ phim hài-viễn tưởng của Sony đang gặt hái hơn 500 triệu USD, một con số đảm bảo có lời từ 90 triệu USD tiền đầu tư.

Xếp vị trí thứ 2 là một “tân binh” của tuần này. Phần 4 của sê ri kinh dị Insidious (Quỷ quyệt) giành ngôi á quân với 29,3 triệu USD từ 3.116 cụm rạp chiếu tại Bắc Mỹ. Đây là thành tích tốt thứ nhì trong cả sê ri, xếp sau 40,3 triệu USD của phần Insidious: Chapter 2.

Tại thị trường ngoài biên giới Bắc Mỹ, Insidious 4 thu về 20,1 triệu USD từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 3 ngày ra mắt, bộ phim của đạo diễn Adam Robitel hiện thu gần 50 triệu USD từ số tiền 10 triệu USD đã bỏ ra.

Insidious: The Last Key tiếp tục dẫn khán giả theo chân “bà đồng” Elise Rainier (Lin Shaye) đi diệt tà. Tuy nhiên, trong phần 4 này, Elise không chỉ giúp đỡ người khác chế ngự những thế lực huyền bí mà còn phải tự giúp bản thân mình đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời – Ác ma Chìa khóa.

Dù thành công về mặt doanh thu nhưng Insidious 4 đang lọt vào tầm ngắm chê trách của giới bình phim với điểm số 29% trên Rotten Tomatoes. Trong khi đó, khán giả chấm bộ phim ở mức B- (theo CinemaScores), tức là không hay nhưng cũng không quá dở.

“Cỗ máy kiếm tiền” Star Wars 8 của nhà Disney tỏ ra hoạt động kém hiệu quả khi bước sang tuần thứ tư đổ bộ rạp chiếu. Sau 3 ngày cuối tuần, phim chỉ thu 23,6 triệu USD từ 4.232 phòng chiếu, giảm hơn 50% so với cuối tuần trước.

Niềm hi vọng Trung Quốc cũng không đạt được sự kỳ vọng của Disney khi The Last Jedi chỉ mang về 28,7 triệu USD sau tuần đầu ra mắt tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Kết quả này thua xa 52 triệu USD của phần 7 The Force Awakens và thậm chí còn kém phần ngoại truyện Rogue One gần 3 triệu USD.

Hiện doanh thu toàn cầu của Star Wars 8 vào khoảng 1,205 tỉ USD. Phim đang xếp thứ 6 tại danh sách các tác phẩm ăn khách tại Bắc Mỹ và thứ 13 trên toàn thế giới.

Thiên Minh