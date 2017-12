Là tác phẩm hành động hài đình đám nhất cuối năm, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo được giới chuyên môn nhận định sẽ nhanh chóng leo lên vị trí đầu trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Tại Bắc Mỹ, những suất khởi chiếu sớm của phim trong ngày thứ tư vừa qua đã thu về 7,2 triệu USD trên 3.765 rạp, một con số mở màn đầy triển vọng. Theo trang Deadline, tại thị trường Bắc Mỹ, tổng doanh thu của phim trong 2 ngày chiếu sớm lên đến 15,5 triệu USD. Con số này vẫn còn tiếp tục tăng mạnh khi phim ra mắt ở thị trường quốc tế.

Với dự đoán sẽ thu về từ 64 - 78 triệu USD trong 6 ngày công chiếu đầu tiên, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo có thể sẽ đẩy lùi cơn sốt Star Wars: The Last Jedi. Bên cạnh đó, theo khảo sát trên phần đông khán giả, tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đón hơn so với các phim ra rạp dịp cuối năm như Pitch Perfect 3, All The Money in the World... Tác phẩm được chứng nhận "cà chua tươi" từ các nhà bình phim trên chuyên trang Rotten Tomatoes, được giới phê bình gọi là bộ phim gây bất ngờ nhất năm 2017, với 88% cho một phim hài.

Jumanji: Trò chơi kỳ ảo là câu chuyện dở khóc dở cười của những cô cậu học sinh bất đắc dĩ tham gia vào một trò chơi nhập vai kỳ ảo. Trong một lần bị phạt dọn tầng hầm trường học, một nhóm học sinh phát hiện ra phiên bản game cổ điển mang tên Jumanji. Cả bốn tiến hành chọn nhân vật hoá thân và bắt đầu chơi, nhưng nào ngờ họ bị cuốn vào thế giới của game và sống với ngoại hình, đặc tính nhân vật đã chọn trước đó.

Bên trong thế giới huyền bí của Jumanji, các nhân vật phải đối đầu với vô số hiểm nguy như các loài động vật hung hãn tấn công không ngừng nghỉ, những cái bẫy chết người cùng những câu đố hại não. Để tồn tại và thoát khỏi đó, người chơi phải sử dụng các khả năng đặc biệt của mình. Mỗi người chơi chỉ có 3 mạng, đồng nghĩa nếu họ chết đi 3 lần trong game, mạng sống ở đời thực của họ cũng chấm dứt.

Không chỉ sở hữu cốt truyện thú vị, tác phẩm quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất Hollywood, trong đó có ngôi sao của Fast and Furious The Rock (Dwayne Johnson), các danh hài nổi tiếng thế giới như Jack Black, Kevin Hart, mỹ nhân của Guardians of the Galaxy Karen Gillan cùng chàng ca sĩ điển trai Nick Jonas.

Thùy Linh

Ảnh: Columbia Pictures