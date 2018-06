Jun Vũ tình tứ bên Quách Ngọc Ngoan trong 'Người bất tử'

Trailer mở đầu bằng lời cảnh báo đầy khó hiểu dành cho An (Đinh Ngọc Diệp): “Hãy cẩn thận với những gì cô đang tìm kiếm. Nó có thể đưa cô tới những sự thật vượt quá sự hiểu biết của cô”. Dù biết sẽ phải đối mặt với một “hậu quả nằm ngoài tầm kiểm soát”, nhưng An vẫn một mình dấn thân vào chốn hang sâu núi hiểm để tìm kiếm sự thật mà không ai biết. Một cuốn nhật ký bí ẩn là thứ đầu tiên mà An tìm thấy.

Ngay sau đó, những lát cắt cuộc đời Hùng (Quách Ngọc Ngoan) bắt đầu được hé mở với nhiều biến cố. Hùng khi giàu sang, bóng bẩy và say đắm trong men say tình yêu, khi đau đớn và bất lực trong phòng tra tấn, khi lang thang khắp chốn với hình hài tả tơi, có lúc lại trở nên vô cùng hung hãn chống trả sự truy đuổi của kẻ thù. Đặc biệt, trong những giây cuối của trailer, loạt hình ảnh Hùng bừng tỉnh với ánh mắt đen đáng sợ, rồi đau đớn, quằn quại dưới lòng đất và bị rễ cây quấn khắp người khiến khán giả “gai người” bởi như đang chứng kiến một nghi thức tâm linh, kỳ dị.



Ảnh: Cắt từ clip Những phân cảnh hành động được khán giả quan tâm

Trailer còn giới thiệu một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Hùng là Liên (Jun Vũ), nàng ca nương xinh đẹp khiến Hùng yêu say đắm. Những hình ảnh tình tứ giữa Liên và Hùng cùng câu nói “ai cũng tưởng cậu đã chết” hé lộ mối tình đầy sóng giá mà cả hai trải qua. Tạo hình xinh đẹp của Jun Vũ trong vai một ca nương hát ả đào, cùng cảnh quay nóng bỏng với Quách Ngọc Ngoan hứa hẹn sẽ là vai diễn "lột xác" của cô.

Người bất tử là câu chuyện về cuộc đời thăng trầm với đầy rẫy những tham vọng và sự thù hận của Hùng, người đàn ông sống qua ba thế kỷ. Phim có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Đinh Ngọc Diệp, Jun Vũ, Thanh Tú, Vũ Tuấn Việt, Cường Seven, Trương Thế Vinh, Francois Negret… dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 10.2018.