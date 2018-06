'Jurassic World: Fallen Kingdom' dẫn đầu phòng vé Việt

Đúng ba năm kể từ phần đầu tiên Jurassic World chào sân (tháng 6.2015), Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ ra rạp với tham vọng chinh phục con số tỉ đô doanh thu như người tiền nhiệm.

Ngay tuần đầu ra mắt, Jurassic World: Fallen Kingdom đã gặt hái những thành công của đợt sóng doanh thu tiên phong tại 48 quốc gia, vùng lãnh thổ chiếu sớm với vị trí quán quân đầy ấn tượng. Dù đến ngày 22.6, "bom tấn" mới được trình chiếu ở thị trường Bắc Mỹ, tổng doanh thu quốc tế của phim trong 5 ngày đầu tiên đã lên đến 151,1 triệu USD.

Thị trường đứng đầu danh sách này phải kể đến Hàn Quốc với con số thu về lên đến 27,2 triệu USD, theo sau đó là Anh với 19,9 triệu USD, Pháp với 10 triệu USD và Tây Ban Nha với 9,5 triệu USD. Riêng tại Việt Nam, phim nhanh chóng chiếm lấy vị trí quán quân của bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần vừa qua với hơn 41 tỉ đồng. So với doanh thu phần một, cùng thời điểm sau 3 ngày công chiếu đầu tiên, phần hai đang cao hơn 47%. Doanh thu toàn cầu sẽ còn ăng trưởng hơn nữa khi bắt đầu chiếu tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Úc, Brazil, Nhật Bản và đặc biệt là tại Bắc Mỹ vào ngày 22.6 này.

Lấy bối cảnh vài năm sau tai họa khủng khiếp tại công viên Jurassic World, con người giờ đây buộc phải tháo chạy khỏi hòn đảo Isla Nublar và để yên cho lũ khủng long tự do vẫy vùng. Thế nhưng, một ngọn núi lửa trên Isla Nublar bất ngờ hoạt động mạnh mẽ, đe dọa sự sinh tồn của chúng, cựu quản lý công viên Clair Dearing (Bryce Dallas Howard) và Owen Grady (Chris Pratt) đã tái hợp lại nhằm lên kế hoạch vận chuyển bọn chúng đến địa điểm an toàn. Dưới sự tài trợ từ nhà tài phiệt Benjamin Lockwood (James Cromwell), họ lập tức lên đường sang Isla Nublar cùng đội lính đánh thuê để giải cứu 11 loài khủng long tiêu biểu nhất, nhưng thật ra đang vô tình tiếp tay cho một âm mưu đen tối do Ian Malcolm (Jeff Goldblum), tay thư ký gian xảo nhà Lockwood, đứng sau giật dây. Không chỉ dự định đem toàn bộ số khủng long cứu được đi bán đấu giá, hắn còn mong muốn sử dụng ADN ưu việt của Blue nhằm "sản xuất" các sinh vật đột biến gen, mang bản năng giết chóc tương tự con bạo chúa Indominus Rex năm xưa.

Việc chưa chiếu tại Mỹ khiến Ocean’s 8 dễ dàng giành vị trí quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua với 41,5 triệu USD. Solo: A Star Wars Story rơi xuống vị trí thứ hai của bảng xếp hạng với doanh thu 15,2 triệu USD sau hai tuần nắm giữ vị trí quán quân. Đứng ba là Deadpool 2 với 13,7 triệu USD. Băng cướp của dàn "chị đại" Hollywood (Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, nữ ca sĩ Rihana…) dự kiến sẽ ra rạp Việt vào ngày 15.6.