Just Sam chiến thắng American Idol 2020

Mùa giải American Idol thứ 18 diễn ra từ ngày 16.2 đến 17.5 trên kênh truyền hình ABC. Dù ban tổ chức cắt giảm ngân sách nhưng vẫn mời ba ngôi sao ngồi vào ghế ban giám khảo: Katy Perry, Luke Bryan, Lionel Richie.

Năm thí sinh vào chung kết American Idol 2020 ẢNH: ABC

Theo tạp chí âm nhạc Billboard, do giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, các thí sinh trên khắp nước Mỹ vào vòng chung kết buộc phải ghi hình phần biểu diễn tại nhà sau đó tại những địa điểm ban tổ chức quy định. Các nhà sản xuất phải rất sáng tạo để giữ cho mùa 18 thành công giữa những điều kiện khó khăn có thể nói vào bậc nhất trong lịch sử cuộc thi âm nhạc American Idol.

Ba giám khảo American Idol 2020: Lionel Richie, Katy Perry, Luke Bryan ẢNH: ABC

Khu Harlem ( New York ) là nơi Just Sam sinh ra và lớn lên. Cô từng là ca sĩ biểu diễn ở ga tàu điện ngầm thành phố New York (Mỹ), rồi trở thành một trong những thí sinh dẫn đầu về điểm số tại cuộc thi American Idol năm nay nhờ sự hoạt bát, đồng cảm và tài năng thiên phú. Just Sam bắt đầu sự nghiệp ca hát khi còn học cấp hai, sau đó cô chủ yếu gây ấn tượng với những người đi lại trên tàu điện ngầm bằng giọng ca trời phú. Hai nhà làm phim Joe Penney và Ladan Osman đã ghi lại cuộc đời, tài năng âm nhạc của Just Sam trong bộ phim tài liệu sản xuất năm 2018 có tên Sam, Underground.

Just Sam biểu diễn trong chương trình American Idol ẢNH: ABC

Samantha Diaz lý giải nghệ danh Just Sam tại cuộc thi American Idol: “Tôi không phải con gái, cũng không phải con trai. Tôi thích mọi người gọi mình là Sam và sẽ dùng cái tên này mãi mãi”. Một trong những người đầu tiên ngưỡng mộ tài năng của cô là bà ngoại Elizabeth, người đã nhận nuôi Just Sam và chị gái của cô, Anabelle, khi cô chỉ mới sáu tuổi. Trong một video phỏng vấn phát trên American Idol, Just Sam tiết lộ rằng mẹ cô đã đi tù khi còn rất trẻ. Vào những ngày cuối tuần, bà ngoại dẫn Just Sam và Anabelle đến thăm mẹ trong tù. Trong phim tài liệu Sam, Underground - Just Sam giải thích rằng mối quan hệ của cô với mẹ rất phức tạp.