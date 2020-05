'Justice League' của DC 'tái sinh' vào năm 2021

Ngày 20.5 (giờ địa phương), báo chí phương Tây cho biết đạo diễn gốc của tác phẩm Justice League (2017) là Zack Snyder thông báo đến người hâm mộ bản đặc biệt của dự án này sẽ được tung ra trên nền tảng chiếu phim trực tuyến HBO Max vào năm 2021. Trong lúc đó, các Wikipedian (người viết và biên tập viên trên trang Wikipedia) đã cập nhật tình hình và nếu dạo một vòng trên mạng, độc giả thấy được cái tên Zack Snyder chễm chệ trên dòng thông tin về phim Justice League, kèm theo đó là ghi chú về đạo diễn Joss Whedon, người đã thay thế ông khi nhà làm phim này đã không theo tác phẩm đến cùng trước đó. Justice League ra mắt năm 2021 sẽ được phân biệt với bản năm 2017 bằng các cách gọi như "bản phim Justice League của Zack Snyder" (Zack Snyder's Justice League) hay "bản dựng của Zack Snyder" (Snyder cut).

Trong quá trình sản xuất dự án Liên minh công lý, đến khâu xử lý hậu kỳ, đạo diễn Zack Snyder đã rút lui, nguyên do là Autumn Snyder, con gái ông qua đời khiến nhà làm phim này đau buồn và cần thời gian thu xếp công việc nhà cửa. Một thời gian ngắn sau đó, để kịp tiến độ xuất xưởng, hãng Warner Bros. đã chọn nhà làm phim Joss Whedon tiếp quản công trình dang dở của đồng nghiệp. Justice League là dự án tập hợp các siêu anh hùng trong thế giới truyện tranh DC là Batman (Ben Affleck đóng), Wonder Woman (Gal Gadot hóa thân), The Flash (Ezra Miller)... trong tham vọng đối đầu với "vũ trụ điện ảnh " Marvel của Disney.