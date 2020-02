Justin Bieber bị siêu mẫu nội y dằn mặt trên mạng xã hội

Mọi rắc rối xuất phát từ việc Justin Bieber trở thành khách mời trong chương trình The Late Late Show with James Corden phát sóng hôm 20.2 (giờ địa phương). Tại đây, giọng ca sinh năm 1994 được MC nổi tiếng cho thực hiện thử thách kể tên 3 người bạn của vợ anh - siêu mẫu Hailey Bieber, theo độ yêu thích/cảm mến từ cao đến thấp. Nếu không thực hiện được, nghệ sĩ này sẽ phải ăn dương vật bò. Nam ca sĩ sau đó đã lần lượt kể tên 3 chân dài: Kendall Jenner, Gigi Hadid và Cara Delevingne.

James Corden tinh quái hỏi vặn lại chủ nhân hit What do you mean: “Vậy nghĩa là Kendall là người mà bạn yêu mến nhất trong số đó?”. Tình cũ của Selena Gomez nhanh chóng lý giải: “Tôi biết rõ Kendall nhất bởi có nhiều thời gian tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy là người bạn thân thiết của hai vợ chồng tôi. Gigi và Cara thì tôi không có nhiều thời gian tương tác. Cơ bản thì tôi không có vấn đề gì với 2 người đó, chỉ là tôi có quan hệ thân thiết hơn với Kendall thôi. Với cả, tôi cũng không muốn ăn món dương vật bò, anh hiểu ý tôi chứ”.

Justin Bieber trong chương trình The Late Late Show with James Corden Ảnh: Instagram NV/CBS

Sau khi chương trình phát sóng, Cara Delevingne nhanh chóng có màn phản pháo gay gắt trên trang Instagram. Cụ thể, trong bài đăng cách đây ít giờ, thiên thần nội y đăng hẳn clip nam ca sĩ gốc Canada trong chương trình vừa lên sóng kèm với đó là 2 tấm ảnh cũ chứng tỏ cô cùng Justin Bieber từng rất thân thiết. Cara Delevingne dằn mặt chủ nhân hit Sorry: “Nếu không có gì lấn cấn với tôi sao không bỏ chặn tôi trên mạng đi? Chị yêu em, Hailey Bieber nhưng chồng em nên ăn món dương vật bò đó”. Bài đăng của Cara Delevingne nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội với gần 1,5 triệu lượt thích và hơn 33.000 lượt bình luận, bàn tán.

Trong quá khứ, Cara Delevingne và Justin Bieber có mối quan hệ khá thân thiết khi xuất hiện trong nhiều bức ảnh cùng nhau. Ngay cả trong bài đăng mới nhất, dân mạng dễ dàng nhận thấy mối quan hệ gần gũi của hai ngôi sao khi chân dài sinh năm 1992 thỏa mái khoe ảnh ghi lại khoảnh khắc nhắng nhít bên nam ca sĩ 25 tuổi dù cô vừa cạo trọc đầu.

Justin Bieber và siêu mẫu hơn tuổi từng rất thân thiết Ảnh: Instagram NV

Dẫu Cara Delevingne không tiết lộ nguyên nhân tại sao cô bị Justin Bieber chặn trên mạng xã hội song nhiều dân mạng cũng như truyền thông loáng thoáng đoán ra được vấn đề. Tình bạn của họ bị rạn nứt được cho là vì cả hai bất đồng quan điểm trong vụ lùm xùm tác quyền âm nhạc giữa Taylor Swift với Scooter Braun (quản lý lâu năm của Justin Bieber) từng xôn xao mạng xã hội cách đây vài tháng. Lúc đó, giọng ca Yummy đã đăng bài bênh vực quản lý còn Cara Delevingne lại kiên quyết đứng về phía người chị thân thiết Taylor Swift.

Trong bài viết của Justin, Hailey Bieber khen chồng cư xử như một quý ông. Lúc này, Cara Delevingne thẳng thắn đáp lại bình luận của đàn em: “Quý ông ư? Hai người làm tôi chán ghê. Hailey, em nên học cách bớt bám dính lấy đàn ông rồi dành nhiều thời gian để thấu hiểu phụ nữ và tôn trọng họ đi. Với tư cách là một kẻ đã có vợ, Justin, cậu phải nâng đỡ phụ nữ thay vì cố gắng vùi dập họ khi mình đang bị đe dọa”. Cô cũng tiếp tục: “Tôi không chắc rằng cậu có thực sự hiểu một lời xin lỗi là như thế nào không? Vấn đề mà Taylor Swift đang nói tới nó lớn hơn những gì cậu nghĩ và cậu biết thừa điều đó. Như lời cậu nói, cậu đã không nói chuyện với Taylor suốt nhiều năm qua, vậy làm sao mà cậu có thể hiểu được tình hình đang thế nào chứ. Đáng ra chúng ta phải ở cùng một phe kìa”.

Cara Delevingne nổi tiếng với phát ngôn thẳng thắn, không kiêng dè Ảnh: Instagram NV

Bình luận này sau đó đã bị Justin Bieber xóa khỏi bài viết. Nhưng Cara Delevingne “cao tay” hơn, cô chụp lại màn hình và tiếp tục đăng lên story Instagram như một cách phản đối Justin. Có thể từ sau màn dằn mặt này, Cara Delevingne đã bị nam ca sĩ chặn cho đến nay. Ngoài ra, Cara Delevingne cũng có mối quan hệ thân thiết với Selena Gomez - người yêu cũ của Justin Bieber và trớ trêu thay, cô cũng là bạn thân của Taylor Swift. Nhiều dân mạng cho rằng mối quan hệ nhùng nhằng này khiến nam nghệ sĩ “bớt thích” Cara Delevingne cũng là điều dễ hiểu.