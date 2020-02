Justin Bieber bị tố đạo nhạc trong album mới

Sau 5 năm kể từ album Purpose (2015), cuối cùng vào ngày 14.2, Justin Bieber chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc bằng dự án mang tên Changes. Đây là album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp của Justin Bieber với 17 bản nhạc. Trong đó, có 16 ca khúc là sản phẩm hoàn toàn mới và một bản remix lại Yummy - ca khúc vừa được phát hành đĩa đơn hồi tháng 1.

Giai điệu hai ca khúc giống nhau Ra mắt chưa đầy 24 giờ, album Changes lại vướng vào lùm xùm đạo nhạc, hiện gây xôn xao dư luận. Justin Bieber kết hợp cùng nam rapper Lil Dicky trong ca khúc Running Over. Theo trang The Whisp, ca khúc bị tố "mượn" beat có tên Synergy, được ca sĩ Asher Monroe trình làng vào tháng 5.2019.

Changes - album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp của Justin Bieber với 17 bản nhạc Ảnh: AFP Asher Monroe đăng tải story trên Instagram, hỏi thẳng Justin Bieber và quản lý của nam ca sĩ Ảnh: The Whisp

Ca sĩ Asher Monroe đăng tải một story trên Instagram và hỏi thẳng Justin Bieber lẫn Scooter Braun - quản lý của Justin Bieber - về vấn đề này. Asher Monroe viết: “Này Justin Bieber, đây là beat của tôi cơ mà!”. Asher Monroe không quên đính kèm hai ca khúc cho mọi người nghe so sánh.

Trước lời tố cáo đầy bất ngờ của Asher Monroe, một số cư dân mạng nghe thử hai ca khúc và xác nhận giai điệu của chúng khá giống nhau. Viết trên Twitter, người hâm mộ của Asher Monroe cáo buộc giọng ca Yummy đã "xé toạc" ca sĩ Asher Monroe trong album mới của mình. Tuy nhiên nhiều tài khoản Twitter vẫn tin Justin Bieber không đánh cắp giai điệu. Họ nói đỡ cho Justin Bieber rằng đó là đoạn nhạc miễn phí trên trang Laxcity và bất kỳ ai cũng có thể lấy sử dụng.

Đây không phải là lần đầu tiên Justin Bieber vướng vào lùm xùm đạo nhạc. Năm 2016, Justin Bieber từng bị tố ăn cắp giai điệu của Ring the Bell do White Hinterland trình bày để đem vào bản hit Sorry. Trước đó, ca khúc Somebody to Love do Justin Bieber hợp tác cùng Usher cũng suýt phải đối mặt án phạt lên đến 10 triệu USD (tương đương 232 tỉ đồng) khi bị nghệ sĩ R&B Devin “De Rico” Copeland và nhạc sĩ Mareio Overton tố vi phạm bản quyền.