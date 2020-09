Justin Bieber đóng chính MV 'Popstar' của DJ Khaled và rapper Drake

Popstar là ca khúc kết hợp của DJ Khaled và rapper - ca sĩ Drake, ra mắt hồi 17.7. Ca khúc nằm trong album sắp ra mắt của DJ Khaled - Khaled Khaled (chưa rõ ngày phát hành chính thức). Tuy nhiên đến ngày 4.9, MV ca khúc mới chính thức ra mắt khán giả. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , quá trình thực hiện MV có sự tham gia của nhiều nhân viên y tế, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy trình chống dịch.

MV dài 8 phút, mở đầu bằng cảnh DJ Khaled và Drake thảo luận về hậu trường quay MV giữa đại dịch. Sau đó, bối cảnh thay đổi và Justin Bieber xuất hiện. Từ đây, người xem theo chân Justin Bieber di chuyển qua bữa tiệc trong biệt thự, giao lưu với các khách mời và nhảy múa trong những bộ trang phục đầy màu sắc. Ngoại hình điển trai và phong cách sôi động, hóm hỉnh của Justin Bieber được nhiều khán giả khen ngợi.

Một cảnh quay của Justin Bieber trong MV Popstar Ảnh: Variety

Ngoài Justin Bieber, những cái tên nổi tiếng khác như Hailey Baldwin - vợ của Justin Bieber và King Bach cũng xuất hiện trong MV.

MV Popstar thu hút hơn 3 triệu lượt xem trong 10 giờ đầu tiên phát hành, đồng thời đạt hơn 90 triệu lượt phát trực tiếp trên Spotify.

DJ Khaled và rapper kiêm ca sĩ Drake là bộ đôi nhà sản xuất ăn ý trong âm nhạc. Trước Popstar, hai người từng hợp tác với nhau trong các ca khúc Greece, Fed Up, I'm On One, No New Friends, For Free và To The Max.