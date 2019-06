Justin Bieber đồng ý đối đầu với Tom Cruise trên sàn UFC

Được biết, Ari Emanuel, CEO của công ty William Morris Endeavor - đơn vị sở hữu giải vô địch đối kháng danh giá UFC, đã có cuộc gọi cho quản lý của Justin Bieber là Scooter Braun nhằm bày tỏ mong muốn có một trận đấu thực sự giữa nam ca sĩ sinh năm 1994 và tài tử Tom Cruise. Đáng nói, đại diện của Justin Bieber phản hồi rằng chủ nhân hit Baby sẵn sàng lên sàn đấu nếu Tom Cruise đồng ý tham gia. “Đây là màn đối đầu đáng mong đợi nhất trong lịch sử hơn 25 năm của UFC và trận đấu này chắc chắn sẽ xảy ra”, Ari Emanuel khẳng định chắc nịch.

Nói về quyết định nhanh chóng và có phần phấn khích của mình, Ari Emanuel bày tỏ: “Tôi biết tôi sẽ là tên ngốc nếu không thể tổ chức được cuộc chiến này nhưng đây là cách thức dễ dàng nhất để tạo ra một trải nghiệm lịch sử trong suốt sự nghiệp của mình”. Sau khi nhận được cái gật đầu từ giọng ca What do you mean, CEO của William Morris Endeavor nói rằng anh có niềm tin mãnh liệt rằng tài tử phim Điệp vụ bất khả thi cũng sẽ nhận lời tham gia.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TMZ Nhiều người hâm mộ đang rất mong chờ trận đấu hiếm có của hai ngôi sao đình đám

Trước đó ít lâu, ông Dana White - chủ tịch của UFC cũng tiết lộ thông tin về việc có hai ngôi sao đình đám sẽ tham gia đấu trên sàn UFC thời gian tới. Doanh nhân này từng phát biểu: “Thật sự ngốc nghếch nếu không biến trận đấu này thành hiện thực” đồng thời nhận định đây sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay khi có sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám của làng giải trí.

Màn đối đầu tưởng chừng chỉ là trò bông đùa của Justin Bieber trên mạng xã hội nhưng nay đang có khả năng thành sự thật. Mọi chuyện bắt đầu vào hôm 9.6, khi ông xã Hailey Baldwin đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái gây sốc: “Tôi muốn thách đấu với Tom Cruise trong lồng bát giác. Tom, hãy đến đây và đối mặt với nỗi sợ của anh đi. Ai đứng ra tổ chức trận này nhỉ?”. Nam ca sĩ 25 tuổi thậm chí còn đưa hẳn tên của chủ tịch UFC vào bài đăng.

ẢNH: INSTAGRAM NV Nhiều khán giả không nghĩ rằng Justin Bieber sẽ thắng nổi Tom Cruise

Phát ngôn của Justin Bieber nhanh chóng nhận được sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều người chê cười giọng ca Love Yourself vì quá đề cao sức mạnh của bản thân, khẳng định ngôi sao người Canada khó mà đánh bại được một nhân vật đầy cơ bắp, sức mạnh và kinh nghiệm như Tom Cruise. Vài ngày sau, Justin Bieber lại thừa nhận bản thân chỉ đùa cho vui và cho biết nam ca sĩ sẽ bại trận nếu đối đầu với đàn anh.

Đến nay, Tom Cruise vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan đến giải đấu. Nhiều người cho rằng màn tranh tài giữa Justin Bieber với tài tử 56 tuổi chẳng khác nào “lấy trứng chọi đá”. Bằng chứng là Tom Cruise vốn là ngôi sao phim hành động kỳ cựu. Anh từng có màn thể hiện xuất sắc trong các tác phẩm như: Top Gun, The Color of Money, Rain Man, Born on the Fourth of July, Mission Impossible (Điệp vụ bất khả thi)... Đặc biệt, trong loạt phim Mission Impossible nam diễn viên khiến nhiều người thán phục khi tự mình thực hiện hàng loạt phân cảnh hành động táo bạo, nguy hiểm thay vì nhờ đến sự trợ giúp từ diễn viên đóng thế.