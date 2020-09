Justin Bieber khen BTS làm nên lịch sử với 'Dynamite'

Trước nay, nhóm BTS, nhất là thành viên Jungkook, không ngớt lời khen ngợi và bày tỏ sự mến mộ đối với Justin Bieber. Thậm chí, Jungkook còn hát lại, nhảy múa trên nền nhạc của Justin Bieber như các ca khúc Purpose, Nothing Like Us. Giọng ca As Long As You Love Me từng cho biết đã tìm nghe các bản cover của Jungkook. Trong lần trò chuyện mới nhất với E!News, Justin Bieber khiến không ít người ngạc nhiên khi liệt kê vanh vách danh sách thành tích của nhóm BTS.

E!News dẫn lời Justin Bieber cho biết: “Nếu có ai làm nên lịch sử thì đó chính là BTS. Nhóm nhạc K-pop này đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu và năm 2020 đang dần được định hình là một năm vĩ đại. Từ khuấy động đêm Giao thừa tại Quảng trường Thời đại (Mỹ) cho đến xuất hiện tại chương trình Carpool Karaoke với James Corden, họ biểu diễn ở Nhà ga trung tâm New York (Grand Central Terminal) trong chương trình The Tonight Show của Jimmy Fallon và khiến mọi người trầm trồ vì tiết mục trực tuyến tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm nay (MTV VMAs 2020)”.

Với Justin Bieber, tiết mục ghi hình ca khúc Dynamite ở Hàn Quốc cho lễ trao giải MTV VMAs 2020 của BTS là “cú hạ đo ván” khán giả với giọng hát ngọt ngào và vũ đạo vui nhộn. Nói về sức hút của Dynamite, Justin Bieber cho rằng bởi vì đó là đĩa đơn tiếng Anh đầu tay của BTS và vì nội lực của 7 chàng trai nhà Big Hit Entertainment. Bên cạnh đó, Justin Bieber còn đề cập tới những kỷ lục BTS lập với Dynamite. Theo nam danh ca Canada, MV của nhóm BTS “được xem nhiều nhất trong 1 ngày trong lịch sử YouTube”, là “video nhận nhiều bình luận nhất trên nền tảng này”. Không chỉ có vậy, Dynamite còn chiếm được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tiếp đến, Justin Bieber nhận định: “Dynamite đã đưa BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng này”.

BTS nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Justin Bieber Ảnh: Soompi

Trước những lời có cánh của Justin Bieber dành cho BTS, một số cư dân mạng ôm hy vọng về màn kết hợp giữa họ. Một người bình luận: “Cảm ơn Justin Bieber. Chúng tôi cảm kích sự ủng hộ của anh. Rất mong được thấy màn kết hợp của Justin Bieber với Jungkook hoặc BTS trong tương lai” hay “Có chuyện gì đây? Dường như một màn hợp tác đang vẫy gọi”, một cư dân mạng đoán. Thật ra, hy vọng của người hâm mộ cũng không phải không có cơ sở. Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với E!News hồi tháng 2, khi được hỏi nghệ sĩ nào mà BTS muốn hợp tác nhất, cả nhóm không ngần ngại cho biết đó là Justin Bieber.