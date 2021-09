Justin Bieber, Olivia Rodrigo, BTS thắng lớn giải MTV VMAs 2021

Justin Bieber thắng 2 hạng mục quan trọng của MTV VMAs 2021: Nghệ sĩ của năm và Ca khúc pop xuất sắc (Peaches). Trước đó Justin Bieber dẫn đầu danh sách đề cử năm nay với 7 hạng mục, tiếp theo là Megan Thee Stallion với 6 hạng mục. Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X và Olivia Rodrigo, mỗi người nhận 5 đề cử.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo mới 18 tuổi nhưng thắng đến 3 giải MTV VMAs 2021: Nghệ sĩ mới xuất sắc, Bài hát của năm, Màn trình diễn đột phá (với ca khúc Drivers License). Bài hát là đĩa đơn đầu tay của Rodrigo, xoay quanh chuyện tình của một cô gái vừa qua kỳ thi bằng lái ôtô, lập tức lái xe tới nhà người yêu cũ.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo nhận giải MTV VMAs đầu tiên trong sự nghiệp. ẢNH: MTV

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS cũng thành công không kém khi đoạt giải Ca khúc K-Pop hay nhất, Ca khúc mùa hè hay nhất (đều là Butter) và Nhóm nhạc của năm.

Lil Nas X lần lượt được nêu tên Video của năm, Chỉ đạo tốt nhất, Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất (đều của Call Me by Your Name). Các giải khác lần lượt được trao cho: Doja Cat (Hợp tác hay nhất); Travis Scott (Ca khúc hip hop hay nhất – Franchise); Silk Sonic, Bruno Mars và Anderson .Paak (Biên tập xuất sắc - Leave the Door Open); Billie Eilish và Rosalia (Ca khúc Latin xuất sắc – Lo Vas a Olvidar); John Mayer (Ca khúc rock hay nhất – Last Train Home); Billie Eilish (Video tốt nhất – Your Power); Beyoncé, Blue Ivy Carter, Saint Jhn và Wizkid (Vũ đạo đẹp mắt nhất - Brown Skin Girl)…

Justin Bieber nhận 2 giải quan trọng tại MTV VMAs 2021 ẢNH: MTV

Các nghệ sĩ “trắng tay” tại giải MTV VMAs 2021 gồm: Taylor Swift , Lady Gaga, Ariana Grande, Megan Thee Stallion…

MTV VMAs 2021 do ca sĩ kiêm rapper Mỹ Doja Cat tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một ứng cử viên được đề cử hạng mục Video của năm chịu trách nhiệm tổ chức buổi lễ trao giải cùng năm đó.