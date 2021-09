K-ICM đại diện MTV Việt Nam tranh giải thưởng quốc tế EMA 2021

Trước đó, vào 12 giờ ngày 9.9, MTV Fan Choice – Chiến dịch bình chọn nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật của năm 2021 do kênh MTV Việt Nam tổ chức- đã chính thức khép lại. Kết quả chung cuộc của hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích nhất thuộc về K-ICM với tổng lượt bình chọn là 671.054 và hạng mục Sản phẩm âm nhạc hay nhất thuộc về MV Chim quý trong lồng (K-ICM, Văn Mai Hương) với tổng lượt bình chọn là 242.513.

Như vậy, K-ICM sẽ là nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài ở hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất (Best Southeast Asia Act) tại MTV Europe Music Awards (MTV EMA) với các đối thủ đến từ Singapore , Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Còn MV Chim quý trong lồng sẽ tiếp tục được gửi đi tham gia tranh tài ở hạng mục Best Music Video tại Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA), cạnh tranh với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Hongkong, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc , Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc…