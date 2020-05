K-ICM ra mắt bạn diễn mới Wren Evans cùng MV 'Fever'

Sau loạt sản phẩm được ra mắt từ đầu năm đến nay, với sự kết hợp cùng nhiều gương mặt mới kể từ khi "chia tay" Jack, K-ICM khẳng định rõ ràng về con đường sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Theo đó, K-ICM không ngại thử nghiệm nhiều thể loại, hình thức hợp tác cũng như tiếp cận các đối tượng khán giả khác nhau. Nhà sản xuất 21 tuổi tập trung tối đa thời gian cho việc sáng tạo, hợp tác với nhân tố mới, tìm ý tưởng... Tháng 3 vừa qua, anh cũng cho ra mắt ca khúc tiếng Anh If you love me, sản phẩm lấy phần sản xuất làm chủ đạo.