Kaity Nguyễn bị Thái Hòa tát vì hỗn láo trong phim mới

Trong trailer, nếu như Thái Hòa (vai Hải) gây ấn tượng bởi hình ảnh một ông bố có tính cách trẻ con thì Kaity Nguyễn (vai Châu) lại hóa thân vào cô nữ sinh khó tính giống bà cụ non. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua câu nói: “Nếu con bị xuống hạng là con phải thi vào trường đại học cùi bắp, thi vô trường đại học cùi bắp nghĩa là công việc cùi bắp”. Sự trái ngược trong tính cách đã khiến hai cha con gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống hằng ngày. Cô con gái do Kaity Nguyễn thủ vai phiền lòng trước thái độ vô trách nhiệm, hay ngủ nướng của bố mình.

Ảnh: ĐPCC Thái Hòa vào vai nhân viên tính tình như con nít

Trong một lần tranh cãi kịch liệt, Hải thẳng tay tát cô con gái vì tội hỗn láo. Nhưng anh không thể ngờ rằng cú tát trời giáng ấy đã gây nên một tai nạn kinh hoàng, khiến cả hai bố con bị hoán đổi cơ thể cho nhau. Dưới thân xác phụ huynh, Châu vừa phải vất vả tìm cách thích nghi với môi trường làm việc nơi công sở, vừa phải đảm bảo bố mình sẽ không gây chuyện động trời trong bộ dạng học sinh, nhất là cái tật nghiện hút thuốc phì phèo.

Đánh dấu lần kết hợp đầu tiên giữa Thái Hòa cùng nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn, Hồn papa da con gái cho thấy khả năng “tung hứng” ăn ý của cặp đôi. Trước đó, cả hai đã dành nhiều thời gian để học hỏi lối diễn xuất cũng như quan sát thói quen hằng ngày trong đời sống của nhau, đồng thời luôn hóa thân vào nhân vật kể cả trong lúc chưa ghi hình trên trường quay.

Ảnh: ĐPCC Màn tung hứng giữa Kaity Nguyễn và Thái Hòa mang lại tiếng cười cho người xem

Mặc dù chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Papa to Musume no Nanokakan, đạo diễn Ken Ochiai tự tin khẳng định tác phẩm của anh hoàn toàn khác biệt phiên bản phim do Nhật và Hàn Quốc sản xuất. Sự trái ngược về quan điểm sống giữa hai bố con trong teaser được khắc họa chiều hướng gần gũi hơn với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, phân cảnh xảy ra vụ tai nạn định mệnh tại nghĩa trang cũng cho thấy nỗ lực sáng tạo từ phía ê-kíp thực hiện.