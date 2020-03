Kang Dong Won quyết chiến với xác sống trong phần 2 'Train To Busan'

Soompi ngày 23.3 đưa tin phần tiếp theo rất được mong đợi của Train to Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử) đã phát hành bức ảnh đầu tiên về nhân vật Jung Suk do Kang Dong Won thủ vai.

Cách đây 3 năm, "bom tấn" Train to Busan đã tạo nên một cơn sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới . Phim nằm trong danh sách phim kinh dị xuất sắc nhất năm 2016, là bộ phim có doanh thu cao nhất của Hàn Quốc năm đó với 83 triệu USD trong nước và 45 triệu USD quốc tế, trong khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 8,5 triệu USD.

Phần 2 của Train to Busan có tên Bando (tựa Việt: Bán đảo) lấy bối cảnh toàn bán đảo Hàn trở nên hoang tàn vì bị xác sống xâm chiếm. Tuy nhiên, ở đó vẫn có một nhóm người ẩn nấp, chống chọi nguy hiểm, tìm cách chiến đấu với xác sống khát máu. Theo mô tả ban đầu, nội dung của Bando tương đối độc lập so với phần trước, không có gương mặt nào từ phần trước của Train to Busan góp mặt ở phần tiếp theo.

Hình ảnh mới nhất của Kang Dong Won trong Bando được công bố. Ảnh: Soompi

Trong phim, Kang Dong Won đảm nhận vai chính Jung Suk, người dẫn đầu cuộc chiến với lũ xác sống tàn ác xâm chiếm đất nước. Ở bức ảnh mới được công bố, Jung Suk và những con người sống sót sau thảm họa phải đối mặt với các xác sống trong trận chiến khốc liệt. Jung Suk tràn đầy quyết tâm. Anh nhìn về phía trước bằng ánh mắt kiên định. Với khẩu súng trường trong tay, anh tấn công bất cứ xác sống nào mình nhìn thấy. Khán giả hâm mộ có thể cảm nhận được mức độ hành động mạnh mẽ của bộ phim.

Ngoài Kang Dong Won, phim còn có sự xuất hiện của Kwon Hae Hyo, Min Jae, Goo Kyo Kwan. Sao nhí Lee Rae trong vai cô bé trưởng thành trước tuổi Joon Ji được dự đoán làm nên điểm sáng cho bộ phim.

Kang Dong Won sinh năm 1981, thường được người hâm mộ Hàn ưu ái nhờ vẻ đẹp hút hồn và thần thái quyến rũ. Ở anh hội tụ tất cả những phẩm chất mà các nhà sản xuất, các đạo diễn hàng đầu luôn tìm kiếm: diễn xuất tốt, ngoại hình thu hút, thái độ làm việc chuyên nghiệp, đam mê nghề nghiệp cùng khả năng tạo hit đối với các tác phẩm mình tham gia. Tác phẩm ăn khách nhất của nam diễn viên tính đến thời điểm hiện tại là A Violent Prosecutor (tựa Việt: Công tố viên hung bạo), với gần 10 triệu vé bán ra tại xứ sở kim chi. Năm 2018, Kang Dong Won cũng mở rộng độ phủ sóng sang cả Hollywood thông qua tác phẩm Tsunami LA.