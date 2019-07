Katy Perry bị kết tội đạo nhạc, phải bồi thường hàng triệu USD

Ngày 29.7 (giờ địa phương), tòa án tại Los Angeles (Mỹ) đã chính thức kết luận rằng ca khúc Dark Horse do Katy Perry phát hành đã sao chép từ bài hát Joyful Noise của rapper Flame (tên thật Marcus Gray). Các bồi thẩm đoàn đều nhất trí rằng nữ ca sĩ sinh năm 1984 và đội ngũ của cô đã vi phạm bản quyền tác phẩm của ngôi sao da màu. Trong phiên tòa hôm 30.7 (giờ địa phương), cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định những thiệt hại mà Katy Perry cùng đội ngũ hùng hậu của mình gây ra cho Flame từ đó đưa ra mức phạt thích đáng.

Tại phiên tòa vừa qua, giọng ca 35 tuổi cùng Dr.Luke khẳng định chưa bao giờ nghe bài hát Joyful Noise trước đó. Tuy nhiên, phía Flame và luật sư của nam nghệ sĩ này đáp lại dù ca khúc của rapper này chỉ xuất hiện trong một thị trường âm nhạc nhỏ, nhưng nó đã đạt được tới mức độ đủ để được xem là thành công. Bằng chứng là ca khúc này đã được đề cử tại giải Grammy. Đó là lý do khiến họ rất khó để tin rằng Katy Perry và đội ngũ của cô chưa ai từng nghe qua bài hát. Cũng tại phiên tòa, phía nguyên đơn đã cáo buộc chủ nhân hit Roar thản nhiên mượn tiết tấu của Joyful Noise để tạo ra tác phẩm mới mà không thông qua sự đồng ý của Flame. Trong khi đó, phía luật sư của nữ ca sĩ sinh năm 1984 lập luận rằng thứ duy nhất tương đồng giữa Dark Horse và Joyful Noise chính là loại hình âm nhạc và điều này không hề vi phạm luật bản quyền.

Sau 5 năm dai dẳng chiến đấu, phần thắng chính thức nghiêng về Flame ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo hãng tin AP, vụ kiện giữa Katy Perry với Flame đã chuyển sang giai đoạn xử phạt và hôn thê của tài tử Orlando Bloom đang đứng trước nguy cơ phải bồi thường hàng triệu USD cho rapper 38 tuổi. Những tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ kiện như hãng thu âm Capitol Records, Dr. Luke, Max Martin và Cirkut đều không thoát khỏi hình phạt.

Trên thực tế, vu kiện của hai nghệ sĩ nói trên đã bắt đầu từ năm 2014, khi Flame tuyên bố Dark Horse đã đạo nhái trắng trợn phần nhạc của Joyful Nose. Dẫu nguyên đơn gay gắt lên đấu tranh suốt 5 năm qua nhưng vụ kiện đến nay mới dần đi đến hồi kết với phần thắng không thuộc về Katy Perry.

Dark Horse từng đưa tên tuổi của Katy Perry nổi đình nổi đám suốt thời gian dài ẢNH: CẮT TỪ MV

Mang danh là đạo nhái lại tác phẩm của Flame song Dark Horse lại nổi tiếng vượt xa Joyful Nose. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2013, ca khúc đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, sở hữu lượng doanh thu khổng lồ và khuynh đảo làng nhạc thế giới. MV của bài hát cũng cán mốc hơn 2,6 tỉ view và trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Katy Perry.

Flame (tên thật Marcus Gray) sinh năm 1981 và là một rapper da màu nổi tiếng tại Mỹ. Trong suốt sự nghiệp ca hát suốt 15 năm, nam nghệ sĩ đã phát hành tổng công 9 album gồm: Flame, Rewind, Our World: Fallen, Our World: Redeemed, Captured, The 6th, Royal Flush, Forward và God Knows. Anh từng được đề cử ở nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Grammy.