Kẻ khen, người chê xung quanh ‘Hoa Mộc Lan’ do Lưu Diệc Phi đóng chính

Nữ chính được khen quá xinh đẹp

Trình làng chưa đầy một ngày, những thước phim đầu tiên về bản live-action Mulan (Hoa Mộc Lan) đã thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Việt Nam cũng như quốc tế. Trong phiên bản người đóng dựa trên bản hoạt hình huyền thoại từng được Disney trình làng năm 1998, “nhà Chuột” đưa người xem vào thế giới đậm chất Trung Hoa thời cổ đại với bối cảnh được đầu tư công phu, hoành tráng. Nữ chính Hoa Mộc Lan do “thần tiên tỉ tỉ” do Lưu Diệc Phi đảm nhiệm có cơ hội phô diễn những pha hành động mạnh mẽ, những màn múa kiếm được khen điêu luyện cùng thần thái xinh đẹp ngút ngàn. Trên các nền tảng trực tuyến, bộ phim nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến khác nhau.

Lưu Diệc Phi được khen ngợi hết lời về nhan sắc ẢNH: DISNEY

Tại kênh YouTube chính thức của Disney, trailer đầu tiên của Mulan đã thu hút gần 500.000 lượt xem với khoảng 15.000 lượt like kéo theo đó cũng có hơn 1.900 lượt dislike và trên 2.000 bình luận. Trang Facebook chính thức của “nhà Chuột” cũng đăng tải những thước phim đầu tiên về Hoa Mộc Lan và nhận 124.000 lượt chia sẻ cùng 43.000 ý kiến bên dưới mục bình luận.

Trong đó, tác phẩm được khen ngợi vì bối cảnh hoành tráng, được đầu tư tỉ mỉ, công phu. Nữ chính Lưu Diệc Phi cũng nhận không ít lời khen vì diện mạo xinh đẹp và những pha võ thuật khá thuần thục. Nhiều khán giả cho rằng mỹ nhân Hoa ngữ không thể hiện quá tệ như mọi người hồ nghi trước đó, trái lại, sao phim Thần điêu đại hiệp còn sở hữu biểu cảm sắc lạnh đầy cuốn hút và xuất thần. Nhiều người hâm mộ cho biết họ rất trông đợi vào tác phẩm vừa ra mắt và hi vọng Lưu Diệc Phi sẽ có được phong độ ổn định trong suốt chiều dài của phim. Những bình luận tích cực của phim đa phần khen nữ chính quá xinh đẹp sau khi fan Disney vừa trải qua cú sốc mang tên Nàng tiên cá phiên bản người đóng.

Việc đưa dàn diễn viên châu Á vào phim cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực và rất được lòng khán giả Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đánh giá cao việc đưa toàn bộ diễn viên châu Á vào dàn cast của tác phẩm và khẳng định đây là một bước tiến đáng khích lệ cho Disney. Khán giả Amor Minasian Beausejour bình luận trên Facebook chính thức của hãng phim: “Tôi thích cách họ tạo nên bộ phim với toàn bộ dàn diễn viên đến từ châu Á đặc biệt là Mộc Lan. Họ không tẩy trắng cả bộ phim. Tôi rất tự hào về Disney” và nhận được sự đồng tình của nhiều fan. Bên dưới phần bình luận, không ít khán giả Trung Quốc bày tỏ niềm tự hào khi câu chuyện lịch sử của họ được làm lại với màn thể hiện của một nữ chính người Hoa.

Lưu Diệc Phi tiếp tục bị nghi ngờ về diễn xuất

Cũng giống như lần Disney tung tạo hình đầu tiên của Lưu Diệc Phi vào tháng 8 năm ngoái, phần trailer này một lần nữa gây ra nhiều ý kiến chê bai, ngờ vực về nữ chính cũng như cách tác phẩm làm mới từ bản hoạt hình.

Khán giả hết mực khen ngợi Lưu Diệc Phi về nhan sắc nhưng cũng không ngần ngại bày tỏ sự nghi ngờ về diễn xuất của cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Trước hết, màn thể hiện của Lưu Diệc Phi tiếp tục bị chê. Nhiều người cho rằng cô có phần “bánh bèo” khi đóng vai Hoa Mộc Lan - nhân vật ương bướng, mạnh mẽ và có nhiều nét tính cách như đàn ông. Số khác vẫn bị ám ảnh bởi lối diễn một màu của người đẹp sinh năm 1987 từ những bộ phim trước và cho biết nữ diễn viên vẫn không khắc họa được cá tính nhân vật. Không ít người đồng tình với ý kiến rằng sao phim Thần điêu đại hiệp chỉ giữ đúng một biểu cảm khuôn mặt trong nhiều phân cảnh và không thôi hi vọng mỹ nhân 32 tuổi này sẽ bớt “đơ” trong những phần còn lại trong phim. Nhiều ý kiến ngờ vực về diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng xuất hiện trong phần bình luận trên Facebook lẫn YouTube: “Lưu Diệc Phi mặt đơ với cả lúc nào mặt cũng sầu sầu, không biết có hợp với năng lượng của Mulan không”, “Từ lúc công bố nữ chính là Lưu Diệc Phi mình đã muốn bỏ phim rồi, đến khi xem trailer thấy quyết định đó sáng suốt quá. Cô ấy có thể bớt đơ được không?”, “Tôi không cảm nhận được cái chất Disney trong trailer lần này, đây như một phim cổ trang về nữ anh hùng của Trung Quốc vậy. Tôi nhớ Mulan trong ký ức của mình”, “Sao tôi cứ có cảm giác như Mộc Lan trong phim lần này chẳng giống một cô gái giả trai ra chiến trường nhỉ, nhìn quá nữ tính”…

Nhiều người lo lắng diễn xuất an toàn của Lưu Diệc Phi sẽ khiến nữ diễn viên trở nên yếu thế hơn hẳn so với dàn diễn viên kỳ cựu như: Củng Lợi, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan… ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Số khác nhẹ nhàng hơn thì cho rằng việc Disney lựa chọn Lưu Diệc Phi hẳn là có lý do riêng đủ hợp lý để họ mạo hiểm. “Mulan của ‘thần tiên tỉ tỉ’ hiền quá, sợ không diễn tả được hết cái tính ương bướng, mạnh mẽ như trong bản hoạt hình. Không biết liệu phim có thành công không đây? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó nhưng tôi tin là Disney sẽ có cách tiếp cận riêng đối với dòng live-action, như đợt Aladin, nhìn Jasmine người ta cũng có cảm giác lo lắng như vậy và cuối cùng vẫn được khen đấy thôi”, khán giả Christian Moutain bình luận. Khán giả phàn nàn vì vắng bóng nhiều nhân vật

Cùng với màn thể hiện từ nữ chính, sự thiếu vắng của rồng Mushu và các nhân vật khác cũng khiến người xem phàn nàn. Đa số trong các bình luận từ cư dân mạng đều không đồng tình với việc nhà sản xuất bỏ chú rồng lém lỉnh, hài hước trong bản hoạt hình ra khỏi bản người đóng: “Con rồng trong bản hoạt hình ấn tượng quá, kiểu như Thần Đèn trong Aladdin vậy, khi bỏ nhân vật này thực sự thấy thiếu thiếu gì đó”, “Con rồng đâu rồi? Nó là cây hài của phim mà”, “Phim Mulan mà không có con rồng với con dế thì chẳng khác nào The lion king không có Timon và Pumbaa”, “Mulan: không rồng, không dế, không hát hò, không bà nội vui tính luôn. Trả lại Mulan mà tôi biết đi”. “Mushu với con dế đâu rồi, không có hai con đó phim này mất chất hài hước”, “Không có Mushu ư? Tôi nghĩ mình sẽ bỏ coi phim này, Mushu là một phần không thể thiếu của Mulan đó”…

Ngoài nữ chính Hoa Mộc Lan, rồng và dếlà hai cái tên liên tục bị người hâm mộ "gọi hồn" . Nhiều khán giả thậm chí đòi "cạch mặt" phim vì không cho rồng Mushu vào bản live-action ẢNH: DISNEY

Nhiều người cũng nhận ra sự vắng bóng của ca khúc kinh điển I'll Make A Man Out of You và nam chính Li Shang (Lý Tường), cùng với đó là sự thay đổi đáng kể so với bản gốc. Tài khoản tên Andrew Farr bình luận: “Nhìn có vẻ hay nhưng điều khiến tôi thất vọng về bộ phim là việc nó không có một nhân vật phản diện chính như Thiền Vu của phiên bản gốc. Jason Scott Lee đóng vai trò như Thiền Vu nhưng anh ta lại có một cái tên khác và nhân vật phản diện chính của phim lần này lại là một phù thủy. Hơn thế nữa, tướng quân Lý Tường cũng không xuất hiện trong phim. Tại sao Disney lại thay đổi nhân vật của nguyên tác cơ chứ?”.

Bên cạnh nữ chính do Lưu Diệc Phi đảm nhiệm, Mulan bản người đóng còn có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám Hoa ngữ như: Củng Lợi, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan… Phim dự kiến được phát hành vào tháng 3.2020.