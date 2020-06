Keanu Reeves sẽ thủ vai một nhân vật khác trong 'The Matrix 4'?

Ở đỉnh cao của cuộc cách mạng Ma trận, bản thân Ma trận được khởi động lại, nhưng tương lai của The One (người được chọn) vẫn còn mơ hồ. Khi con người được trao cơ hội rời khỏi Ma trận, sự mất cân bằng trong thế giới này khiến The One không còn khả năng tồn tại. Neo vì thế sẽ là "The One" cuối cùng của cuộc chiến. Tuy nhiên, The Matrix 4 rục rịch khởi động ngày quay đồng nghĩa với việc hòa bình giữa con người và máy móc trong phim không tồn tại lâu. Một The One mới lại xuất hiện và đóng vai trò là cứu tinh của loài người.