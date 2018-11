'Keeping up with the Kardashians' được Việt hóa và phát sóng online

Trong số loạt chương trình do NBC Universal - tập đoàn truyền thông và giải trí hàng đầu thế giới phát hành như #RichKids of Beverly Hills, Citizen Rose, Botched, 2PM Wild Beat, Celebrity Style Story, Beauty Crush, Model Squad… được Việt hóa thì Keeping up with the Kardashians là cái tên được chú ý nhất.

Theo chân nhà Kardashian xoay quanh đời sống của gia đình nổi tiếng Kardashians, cùng những tên tuổi quen thuộc như: Kim siêu vòng ba, Kendall Jenner, Khloé, Kylie Jenner… phát sóng tập đầu tiên vào tháng 10.2008, ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ scandal lộ băng sex của cô chị Kim Kardashian. Gia đình Kardashian sau 10 năm không chỉ nổi tiếng đình đám ở kinh đô Hollywood mà đã trở thành một đế chế trị giá tỉ đô, chuỗi sê-ri truyền hình thuộc hàng ăn khách nhất thế giới, nhiều ứng dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội với hơn 700 triệu người theo dõi cùng hàng trăm triệu USD thu nhập mỗi năm. Danh tiếng và tiền bạc của tất cả các thành viên trong gia đình này ngày càng được khuếch trương theo thời gian. Bước đến mùa thứ 14, Keeping up with the Kardashians vẫn giữ phong độ là một trong những show có rating cao nhất trên E!Zone.

Các chương trình nổi bật khác còn có Citizen Rose (Công dân hoa hồng), kể lại hành trình 20 năm, nữ diễn viên Rose McGowan đấu tranh đưa hành vi tấn công tình dục đối với hàng loạt sao nữ của Harvey Weinstein - ông trùm Hollywood ra ánh sáng pháp luật và công luận; Botched - hành trình giúp những nạn nhân của “thảm họa thẩm mỹ” tự tin trở lại cuộc sống; #RichKids of Beverly Hills - Show truyền hình về hội con nhà siêu giàu ở Beverly Hills, được phô trương qua tiệc tùng, du lịch và những buổi mua sắm hàng hiệu; 2PM Wild Beat - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về chuyến đi du lịch chung nhiều thú vị của những thành viên nhóm 2PM...