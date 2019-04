Kelly Marie Trần: Cô gái gốc Việt bị kỳ thị thành ngôi sao bom tấn tỉ đô

Tuổi thơ cơ cực, không dám nói tiếng Việt vì bị kỳ thị

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 tại California (Mỹ) trong một gia đình có bố mẹ di dân từ Việt Nam. Là những người lao động chân tay tại quê nhà, khi đến xứ Cờ hoa, bố của cô phải làm việc tại Burger King (một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh) trong khi mẹ của nữ diễn viên phụ việc trong nhà tang lễ. Tuổi thơ của cô gái gốc Việt không chỉ có chuỗi ngày cơ cực, thiếu thốn vì gia đình khó khăn mà còn hứng chịu sự kỳ thị từ bạn bè đồng trang lứa.

Sống trong gia đình thuần Việt, Kelly Marie Trần sớm được dạy tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng, ngôn ngữ cội nguồn của cô nhanh chóng trở thành đề tài để chúng bạn chế nhạo, xúc phạm thậm chí khinh miệt. Những lời lẽ đả kích từ bạn bè đã biến nữ diễn viên trở thành một cô bé tự ti, mặc cảm và sống thu mình. Để tránh những ánh mắt kỳ thị từ mọi người xung quanh, lên chín tuổi, cô đã ngừng nói tiếng Việt hoàn toàn. Trong lá thư đầy cảm xúc được đăng trên tờ The New York Times hồi tháng 8.2018, Kelly Marie Trần từng tiết lộ rằng chính sự khinh miệt từ xã hội mà cô sinh trưởng đã khiến nhiều người da màu trở nên mặc cảm để rồi tin rằng họ là những kẻ dị biệt và nghệ sĩ trẻ này là một trong số đó.

ẢNH: INSTAGRAM NV Diễn viên họ Trần đã trải qua quãng thời gian cơ cực từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành

“Sự mặc cảm được củng cố trong tôi từ những quy tắc được thiết lập trước khi tôi được sinh ra, những quy tắc khiến cha mẹ tôi cho rằng cần thiết phải từ bỏ tên thật của họ và chấp nhận những cái tên mới như Tony hay Kay để người khác phát âm dễ dàng hơn. Đến tận bây giờ, điều đó vẫn còn làm tôi đau lòng”, ngôi sao xúc động nhớ lại.

Ngay từ khi còn là nữ sinh trung học, Kelly Marie Trần đã sớm tất bật với các công việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Cô sớm tốt nghiệp Đại học Califonia với tấm bằng cử nhân truyền thông. Thế nhưng, với niềm đam mê trở thành diễn viên, Kelly bắt đầu tham gia các hoạt động tại nhà hát kịch địa phương, tập luyện với những nhóm hài như iO West, Second City hay Upright Citizens Brigade. Kelly Marie Trần cũng là người chuyên tạo ra những đoạn phim ngắn để phục vụ cho show Jimmy Kimmel Live.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Kelly Marie Trần từng góp mặt trong nhiều video đăng tải trên mạng

Bắt đầu đeo đuổi đam mê với nghiệp diễn từ năm 2011 nhưng các tác phẩm có sự góp mặt của Kelly chỉ gói gọn trong các phim ngắn, vai phụ mờ nhạt trên phim truyền hình hay góp mặt trong những video đăng tải trên YouTube. Có lẽ, trước khi cả thế giới biết đến cái tên Kelly Marie Trần trong Chiến tranh giữa các vì sao, không có quá nhiều người biết đến cô trong web series Ladies Like Us năm 2013 - tác phẩm được cho là thành công nhất của cô tính đến thời điểm bấy giờ.

Trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên nhận vai lớn trong Star Wars

Trong khi sự nghiệp diễn xuất chưa có gì đột phá, vận may đến bất ngờ với nữ diễn viên vô danh vào năm 2014 khi cô được nhận vai Rose Tico - thợ máy quả cảm của phe Kháng chiến trong phần phim thứ tám của loạt phim Star Wars. Cơ hội diễn xuất quý giá này đến bất ngờ đến mức chính Kelly cũng không tin nổi vào chính mình.

Một điều hài hước hơn là ngay cả nữ diễn viên 30 tuổi cũng chưa từng xem bất kỳ phần nào của loạt phim đình đám này, kể cả phần phim thứ 7 The Force Awakens vừa ra rạp cách đó không lâu. Giữa lúc cả thế giới đang miệt mài ngóng trông, theo dõi những phần phim mới nhất của Chiến tranh giữa các vì sao, Kelly Marie Trần tất bật gõ của từng studio, hãng phim lớn nhỏ với hi vọng tìm được một vai diễn hay bận rộn với công việc trợ lý văn phòng để có tiền nuôi sống chuỗi ngày đeo đuổi đam mê.

ẢNH: LUCASFILM Vai diễn trong Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng đã trải đường cho Kelly Marie Trần đến với Hollywood

Sau thời gian dài bấm máy và hoàn tất hậu kỳ, tháng 12.2017, Star Wars: The Last Jedi chính thức đổ bộ phòng vé toàn cầu và trở thành cơn sốt khắp thế giới, giúp các nhà làm phim thu về hơn 1,3 tỉ USD. Vai diễn thợ máy Rose Tico khiêm nhường, can đảm và giàu tình cảm với gương mặt hồn hậu đã chiếm được cảm tình của không ít người hâm mộ Chiến tranh giữa các vì sao, đưa Kelly Marie Trần trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên có được vai diễn quan trọng trong loạt phim đắt giá bậc nhất màn ảnh rộng Bắc Mỹ.

Rian Johnson, đạo diễn cầm trịch tập phim thứ 8 của Chiến tranh giữa các vì sao phải thừa nhận sự cố gắng của cô gái gốc Việt: “Kelly luôn sở hữu năng lượng tích cực lan tỏa đến các diễn viên khác. Tinh thần sáng tạo của cô ấy thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của nhân vật Rose Tico”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VANITY FAIR Sau tiếng vang từ siêu phẩm nói trên, Kelly Marie Trần trở thành cái tên được săn đón tại Hollywood, cô tham gia nhiều sự kiện điện ảnh danh giá trong nước và là phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair

Những tưởng hào quang đã đến gõ cửa sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1989 thì không lâu sau đó, màu da, sắc tộc của cô trở thành đề tài bàn tán thậm chí xúc phạm và miệt thị nặng nề từ nhiều người hâm mộ cực đoan của Chiến tranh giữa các vì sao. Nhóm này đã thất vọng với sự có mặt của cô trong bộ phim mà họ yêu thích.

Trước cảnh đồng nghiệp bị fan cuồng của bộ phim tấn công dữ dội, các diễn viên của Star Wars như John Boyega, Mark Hamill cùng đạo diễn Rian Johnson và một số ngôi sao khác đã lên tiếng ủng hộ Kelly Marie Trần. Vụ tấn công dữ dội từ một bộ phận khán giả khiến Kelly Marie Trần gặp áp lực tâm lý nặng nề đến mức khóa hết các tài khoản mạng xã hội từ Instagram đến Twitter với mong muốn thoát khỏi những cuộc khủng bố trực tuyến. Đến nay, những trang cá nhân của nữ diễn viên vẫn chưa mở lại.

ẢNH: BRILLSTEIN ENTERTAINMENT Bàn đạp từ Star Wars đã giúp nữ diễn viên 30 tuổi nhận được vai chính trong phim truyền hình Sorry for Your Loss phát hành tháng 9.2018. Sau mùa 1 đầy thành công, tác phẩm được nhà sản xuất xác nhận sẽ có tiếp mùa 2

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, tháng 12.2019, Kelly Marie Trần sẽ lại tái xuất với vai diễn Rose Tico trong phần phim mới nhất của Chiến tranh giữa các vì sao có tên Star Wars: The Rise of Skywalker. Cách đây ít ngày, nhà sản xuất vừa tung hình ảnh đầu tiên của nữ diễn viên sinh năm 1989 trong phần 9 sắp ra mắt. Sự xuất hiện của Kelly Marie Trần đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích và đồng loạt đăng bài cổ vũ, khích lệ tinh thần nghệ sĩ gốc Việt.

ẢNH: LUCASFILM Hình ảnh của nghệ sĩ gốc Việt trong phần phim mới khiến người hâm mộ Star Wars vỡ òa

Đạo diễn J. J. Abrams, nhà làm phim cầm trịch Star Wars: The Rise of Skywalker phát biểu trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 4.2019: “Tôi thực sự rất biết ơn đạo diễn Rian Johnson vì những gì anh ấy đã làm trong tập 8 của Star Wars và điều tuyệt vời nhất chính là việc anh ấy đã chọn Kelly Marie Trần”.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Nghệ sĩ 30 tuổi duyên dáng trên thảm đỏ Oscar 2018

Là diễn viên mang trong mình dòng máu Việt Nam, Kelly Marie Trần từng dõng dạc tuyên bố với cả thế giới thông qua bức thư đăng trên The New York Times: "Các bạn biết đến tôi với cái tên Kelly. Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên diễn vai chính trong một phần của loạt phim Star Wars. Tôi là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí Vanity Fair. Tên thật của tôi là Loan và câu chuyện về tôi mới chỉ bắt đầu”. Quả đúng như vậy, câu chuyện của nữ diễn viên đầy nghị lực này mới chỉ là chương khởi đầu.