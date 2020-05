Kendall Jenner là siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới

IB Times ước tính tổng thu nhập của Kendall Jenner là 30 triệu USD. Cô là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới hiện nay và ký hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Balmain, Marc Jacobs, Givenchy, Chanel… Mỗi bài đăng của Kendall Jenner trên Instagram có giá lên tới 1 triệu USD. Ngoài ra, cô đồng sở hữu thương hiệu thời trang Kendall Kylie. Kendall Jenner từng xuất hiện trong các bộ phim với vai phụ như trong Ocean’s 8 (năm 2018), Hawaii Five-0 (năm 2012), series phim hài The High Fructose Adventures of Annoying Orange...

Trong giới người mẫu, bám sát Kendall Jenner về thu nhập là Gigi Hadid (29 triệu USD), Cara Delevingne (28 triệu USD), Joan Smalls (26 triệu USD), Karlie Kloss và Bella Hadid (25 triệu USD…

Chân dài bám sát người mẫu Kendall Jenner về thu nhập là Gigi Hadid (phải) và Cara Delevingne Ảnh: Popsugar

Đứng cuối danh sách của nhà Kardashian

Tuy nhiên, trong gia tộc Kardashian, Kendall Jenner xếp cuối danh sách thu nhập. “Tỉ phú tự thân trẻ nhất” Kylie Jenner đứng đầu đế chế Kardashian nhờ vào thương hiệu nổi tiếng Kylie Cosmetics. Cuối năm 2019, Kylie Jenner bán 51% cổ phần của thương hiệu nổi tiếng Kylie Cosmetics cho Tập đoàn Coty với giá 600 triệu USD, nâng tổng tài sản lên 1 tỉ USD.

IB Times cho biết cô chị của hai mỹ nhân Kylie và Kendall Jenner là Kim Kardashian xếp vị trí thứ 2 với tổng tài sản 350 triệu USD. Game di dộng Kim Kardashian: Hollywood của cô được tải hơn 45 triệu lượt, mang lại cho Kim Kardashian hơn 85 triệu USD. Giống như Kylie, Kim “siêu vòng ba” thành lập thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty và thu được 100 triệu USD trong năm đầu tiên ra mắt (2017). Cuối năm 2019, Kim ra mắt thương hiệu đồ lót Skims. Mới đây, Kim Kardashian bán khẩu trang vải với giá 8 USD và cháy hàng.

Kim Kardashian (phải) và Kylie Jenner Ảnh: Getty Images

Khloe Kardashian có tổng tài sản ròng 40 triệu USD, chủ yếu đến từ xuất bản sách, bản quyền show truyền hình, quảng cáo, nước hoa và hãng thời trang cá nhân. Tài sản ròng của Kourtney Kardashian đạt 35 triệu USD, hầu hết từ bản quyền show truyền hình và tiền quảng cáo.

Siêu mẫu Kendall Jenner trải qua một chặng đường dài, kể từ khi là một trong những cô em gái xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, “lép vế” trước bộ ba nổi tiếng Kim Kardashian, Khloe Kardashian và Kourtney Kardashian. Kendall Jenner có một em gái là Kylie Jenner, ba người chị gái cùng mẹ khác cha là Kourtney, Kim và Khloe Kardashian.