Tập truyện dài 'Cây chuối non đi giày xanh' là bao câu chuyện buồn vui, kỷ niệm về một thời cắp sách đầy thơ mộng của bọn trẻ ở thị trấn Hà Lam (Quảng Nam). Những: Đăng, Thắm, Phan, chú tiểu Khôi và lớp tiểu học với cô giáo Sa tạo nên thật nhiều câu chuyện đáng nhớ, đáng yêu, khiến ai cũng thấy bồi hồi. Những đứa trẻ ở quê luôn sợ một hình ảnh nào đó, như là chuyện ông Cứ hớt tóc thường ăn trầu với đôi môi đỏ lòm chuyên dọa "cắt chim” khiến cậu bé Đăng ám ảnh... Nhiều tò mò trẻ nhỏ về đời sống riêng tư của cô giáo, của những anh, chị ở thị trấn Hà Lam. Cho đến rung động bồi hồi và mơ hồ khi tuổi chớm dậy thì khi chợt nhận ra cô bạn nhỏ bên cạnh mình, chỉ qua một mùa hè, sao lạ và xinh đến vậy! Thị trấn Hà Lam thơ mộng ấy còn có rất nhiều câu chuyện mang đậm không khí làng quê Việt: tiệm sách cho thuê nho nhỏ với toàn truyện kiếm hiệp và Quỳnh Dao, ngôi chùa Giác Nguyên với chú tiểu Khôi cắp sách đến trường và lớn lên bên bạn bè đồng lứa, cũng tham gia bao trò nghịch ngợm. Bao gút thắt về các mối quan hệ khó hiểu của người lớn, những câu chuyện được giấu che… tất cả đều trong veo, dễ thương và đầy tình người.

Mê đọc Nguyễn Nhật Ánh nên các bạn trẻ có mặt từ rất sớm, em Nguyễn Thị Mỹ Duyên (học sinh lớp 10A7 trường THPT Nguyễn Công Trứ, Q. Gò Vấp) ngồi đầu tiên ngay trên bục chờ. Mỹ Duyên cho biết: “Em có mặt ở đây lúc 5 giờ sáng. Vừa tới là vào sắp hàng luôn. Nhà có mẹ em mê chú Ánh từ hồi đi học nên sau này cứ mua sách của chú, em chỉ đọc … ké thôi mà cũng nghiện lúc nào không hay. Hôm nay em xin gia đình xuống đây, mọi người đều đồng ý liền và em rất vui vì mình sẽ là người nhận chữ ký đầu tiên của chú”. Còn bạn Ngọc Đức (23 tuổi) làm ở một công ty truyền thông ở Q.Tân Phú (TP.HCM) thì vừa tranh thủ chờ ký vừa đọc sách. Nhà ở xa, nên Ngọc Đức chạy xe máy khi mặt trời chưa thức giấc mới kịp lên tới đây.

Nhìn dòng người xin chữ ký xếp thành ba hàng tại đường sách dài từ cửa hàng của NXB Trẻ lấn gần hết đường sách, kéo rồng rắn tới gần cửa Bưu điện TP.HCM mới thấy sức cuốn hút đặc biệt của nhà văn.

Lấy bối cảnh là ngôi nhà tranh đơn sơ quen thuộc, bên cạnh bụi chuối non xanh nõn nà như làng quê thanh bình, NXB Trẻ rất biết tạo không khí để nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thong thả ngồi ký tặng bạn đọc đủ các lứa tuổi. Trước đó, ông cũng đã có mặt từ sớm, trong trang phục giản dị đi tới đi lui bắt từng người quen. Nhà văn tâm sự: “Tôi nghĩ đọc 'Cây chuối non đi giày xanh', độc giả sẽ thấy tuổi thơ của mình và bạn bè trong đó. Đó là quãng thời gian trong trẻo nhất của một đời người. Nhân vật chú tiểu Khôi là nhân vật có thật về người bạn nhỏ chơi thân của tôi thời đi học. Là nhà văn viết cho thiếu nhi, qua buổi tặng chữ ký hôm nay tôi thấy mình có thêm động lực để viết sách phục vụ các bạn đọc nhỏ tuổi…”.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ TP.HCM cho biết thêm: “'Cây chuối non đi giày xanh' đã in 170.000 bản. Đây cũng là quyển sách đầu tiên được in bằng loại giấy nhập từ Nhật Bản (thay loại giấy trước đây là giấy xốp nhẹ của Phần Lan). Cả bìa cứng và bìa mềm đều có quà tặng là postcard và lịch để bàn có minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Sách bán chạy là tín hiệu vui vào dịp đầu năm mới của NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…”.



Lê Công Sơn