Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Diễn ra từ 17 - 19.8 tại Hội An, Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam tổ chức hàng loạt sự kiện trưng bày, giao lưu văn hóa Nhật Bản - VN; triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Réhahn; các hoạt động trải nghiệm: trà đạo, trò chơi dân gian Nhật Bản - VN; gấp giấy origami, ném vòng, bắn cung, vớt cá, phóng máy bay, câu cá yoyo, bài chòi, đập nồi... Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống của Quảng Nam, giao lưu giữa các ca sĩ, đoàn nghệ thuật của Nhật Bản và VN; biểu diễn nghệ thuật đường phố: nhảy yosakoi, múa obon, biểu diễn võ thuật judo. Ngoài ra, đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro cũng được tái hiện với cảnh đưa đón dâu trên Châu ấn thuyền do phía Nhật Bản tặng, hoặc thưởng thức hoạt cảnh Trang phục Hội An - Ký ức thời gian. Bên cạnh đó, tại Làng lụa Hội An cũng tổ chức chương trình nghề dệt lụa truyền thống VN - Nhật Bản, vẽ và giới thiệu sản phẩm lụa Hội An...



Dịp này, UBND TP.Hội An trao chứng nhận Đại sứ thiện chí của sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản năm 2018 cho ca sĩ Ueno Yuuka, 20 tuổi, đến từ tỉnh Tokushima (Nhật Bản).