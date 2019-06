Khai trương Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An ngày 24.6

Đây là chi nhánh thứ 18 của Lữ hành Saigontourist trên toàn quốc và là chi nhánh thứ 6 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ

Việc đưa vào hoạt động chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An là một mắt xích quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019-2025 giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An, giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, mà Lữ hành Saigontourist là một đơn vị thành viên. Chương trình hợp tác chiến lược này vừa được ký kết vào ngày 13.5 tại TP. Vinh.

Khi đi vào hoạt động, chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An sẽ góp phần tạo nên chuỗi liên kết mạng lưới dịch vụ lữ hành lớn mạnh của tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, bên cạnh 5 chi nhánh hiện hữu gồm Lữ hành Saigontourist - Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Lữ hành Saigontourist - Buôn Ma Thuột.

Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường xúc tiến, hợp tác với các đơn vị đối tác du lịch tại địa phương nhằm xây dựng, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cũng như kích cầu thị trường du lịch tại TP.Vinh và tỉnh Nghệ An. Chi nhánh cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển du lịch của cả khu vực Bắc Trung bộ rộng lớn, đa dạng tài nguyên du lịch, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh nỗ lực tăng cường thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Nghệ An, thông qua chi nhánh mới, Lữ hành Saigontourist sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phục vụ các đoàn khách công tác cũng như đáp ứng nhu cầu du lịch trong và ngoài nước của người dân tại Nghệ An. Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại đây, các tỉnh lân cận dễ dàng kết nối và sử dụng dịch vụ MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị…) chuyên nghiệp, hiệu quả theo tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu lữ hành hàng đầu.

Saigontourist là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư phát triển du lịch Nghệ An thông qua hai cơ sở lưu trú 4 sao là khách sạn Sài Gòn - Kim Liên và Sài Gòn - Kim Liên Resort. Trong 4 năm gần đây, từ 2015-2018, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ tổng cộng khoảng 52.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm vẻ quyến rũ, hấp dẫn riêng có của quê hương xứ Nghệ.

Ưu đãi đến 6 triệu đồng dịp khai trương

Nhân dịp khai trương, chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An có nhiều ưu đãi các dịch vụ tour trong và ngoài nước, đặt phòng khách sạn cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn dành cho kháchđến tham quan và giao dịch tại địa chỉ 25 Quang Trung, TP. Vinh từ ngày 24.6 - 30.7.

Đối với chùm tour nước ngoài khởi hành từ Hà Nội, ưu đãi đến 6 triệu đồng/khách, với giá tour trọn gói đã giảm. Mức giảm cao nhất này được áp dụng đối với tour Đức - Bỉ - Hà Lan- Pháp 9 ngày, giá 59,8 triệu đồng. Mức giảm từ 3-5 triệu đồng được áp dụng cho các tour Nga 10 ngày, 53,9 triệu đồng; Úc 6 ngày, 41,9 triệu đồng và Nhật Bản 6 ngày, 31,9 triệu đồng… cùng nhiều tour khác.

Đối với chùm tour trong nước KH từ Hà Nội, ưu đãi đến 4 triệu đồng/khách. Dịp này, Chi nhánh còn giới thiệu dịch vụ đặt phòng khách sạn 5 sao với giá ưu đãi, gồm Mgallery by Sofitel-Legacy Yên Tử, giá 1,799 triệu đồng/đêm; Mgallery by Sofitel-Hotel De La Coupole Sapa, giá 2,85 triệu đồng/đêm. Chùm tour đường bộ, nghỉ khách sạn từ 4-5 sao, KH từ TP.HCM với giá ưu đãi từ 2,279 triệu đồng với tour Hồ Tràm, Đà Lạt và Phan Thiết.

Liên hệ:

Lữ hành Saigontourist - Nghệ An

25 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An - Điện thoại: (038)3800888.

Hoặc truy cập website: www.saigontourist.net