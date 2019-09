Khán giả tranh cãi khi H'Hen Niê - Lệ Hằng là quán quân 'Cuộc đua kỳ thú'

Tối 7.9, chung kết Cuộc đua kỳ thú đã lên sóng với chặng đua đầy cam go với sự tranh tài của bốn đội gồm Vàng (Lệ Hằng - H'Hen Niê), Xanh dương (Lê Xuân Tiền - Đỗ Mỹ Linh), Nâu (S.T Sơn Thạch - Bình An) và Cam (Kỳ Duyên - Minh Triệu). Chặng đua ở Kiên Giang đòi hỏi các đội chơi phải biết kết hợp giữa yếu tố thể lực và trí tuệ để vượt qua các thử thách như: đóng bè, giải toán, leo tháp, thổi bóng và lặn xuống đáy hồ bơi…

Chặng đua này chứng kiến màn rượt đuổi gay cấn giữa đội Vàng và Nâu. Kết quả, H'Hen Niê và Lệ Hằng liên tiếp vượt qua những thử thách một cách xuất sắc để về đích đầu tiên, trở thành quán quân của Cuộc đua kỳ thú năm nay.

Sau khi chương trình lên sóng, bên cạnh nhiều lời khen ngợi dành cho H’Hen Niê và Lệ Hằng về chiến thắng này, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho đội Nâu. Họ cho rằng S.T Sơn Thạch - Bình An đã có thể giành cơ hội chiến thắng nếu như không bị "đuối" ở thử thách Vượt rào. Ngoài ra trong suốt quá trình tham gia chương trình, S.T Sơn Thạch - Bình An được đánh giá là đội chơi mạnh và nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Thế nên việc hai nàng hậu H'Hen Niê và Lệ Hằng "vượt mặt" và giành được ngôi vị quán quân cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

“Thấy tiếc cho đội Nâu. Chặng đua nào thực hiện cũng nhanh nhẹn và thông minh. Chỉ thiếu may mắn ở phút cuối. Hai anh rất tốt, có những lần giúp đỡ các đội khác nữa”, “Thật sự tiếc cho đôi Nâu, hai anh xứng đáng vô địch Cuộc đua kỳ thú năm nay”, “Với tôi thì đội Nâu xứng đáng vô địch”, “Thử thách leo tường mà cho Bình An làm từ đầu thì đội Nâu đã vô địch rồi, tiếc quá”, “Chán, Nâu mãi mãi và xứng đáng là đội vô địch”, “Tiếc cho đội Nâu quá, xuất sắc nhất từ đầu cuộc đua đến giờ, nhưng chặng cuối đội Vàng quá xuất sắc và may mắn”..., khán giả bày tỏ ý kiến.

Khán giả tiếc nuối khi ST Sơn Thạch và Bình An không giành chiến thắng trong chặng đua cuối của Cuộc đua kỳ thú Ảnh: BTC

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước những ý kiến trên và cho rằng H'Hen Niê và Lê Hằng thật sự xứng đáng với kết quả này. Có ý kiến cho rằng vì Bình An và ST là diễn viên và ca sĩ, có lượng fan đông, còn H'Hen Niê là hoa hậu không nhiều fan nên dù thực hiện thử thách xuất sắc vẫn không được công nhận. "Ủa ủa sao kỳ vậy, đành rằng tiếc cho đội Nâu nhưng rõ ràng chặng chung kết này đội Vàng thể hiện quá xuất sắc. Đội Nâu bị thua vòng giải toán nhưng sao không ai nghĩ là đội Vàng là hai người con gái mà hết làm phao chèo thuyền biển rồi lại đến trèo núi, lặn hồ. Điều hiển nhiên những vòng này lợi thế thuộc về nam giới hơn, nhưng đội Vàng vẫn không bị bỏ lại, chiến thắng quá xứng đáng", một người dùng mạng lên tiếng.

Trong khi đó, thành viên của đội Nâu là diễn viên Bình An lại cho rằng đội Vàng hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. Anh nói: “Đội Nâu không được về đích đầu tiên thì cũng hơi buồn một tí nhưng không sao vì đội giành chiến thắng cuộc đua năm nay lại là hai cô gái. Bình An thấy rất xứng đáng bởi nghị lực phi thường của đội Vàng. Thật sự H’Hen Niê và Lệ Hằng có chiến thắng rất xứng đáng”.