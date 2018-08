Khán giả Việt Nam xem ‘Diên hi công lược’, ‘Như Ý truyện’ trước cả Trung Quốc

Những năm trở lại đây, hiếm có sản phẩm phim ảnh Trung Quốc nào gây xôn xao tại Việt Nam như Diên hi công lược. Ngay khi mới ra mắt, bộ phim đã được đón nhận nồng nhiệt. Và lúc đứa con tinh thần của Vu Chính ngày càng cuốn hút cũng là lúc “chặng đường” mua/giữ bản quyền - phát sóng phim ở Việt Nam cũng gay cấn không kém.



Như thông tin đã đưa trước đó, hôm 13.8, Diên hi công lược bỗng bị dừng chiếu bản phụ đề trên mạng để đồng bộ với bản truyền hình do HTV phát sóng, khiến nhiều người xem vô cùng bức xúc. Thế nhưng, sự bất bình của người hâm mộ bộ phim kéo dài không quá lâu bởi đến đêm 14.8, những tập phim tiếp theo đã bị phát tán rộng rãi thông qua các trang phim, ứng dụng xem lậu.

Thậm chí, khán giả Việt Nam còn có thể xem đến tận tập 57 trong khi phía người xem Trung Quốc chỉ mới được thưởng thức tập 48 (dành cho tài khoản VIP) hay tập 44 (người xem thường). Đặc biệt, các tập phim mới được phát ở Việt Nam có chất lượng tốt, phụ đề chuẩn và có nhiều tình tiết làm thỏa lòng fan. Do đó, một số người hâm mộ phim tại Việt Nam đã hào hứng khoe “chiến tích” được xem phim sớm hay bật mí các phân đoạn hấp dẫn trên trang cá nhân.



Tuy nhiên, không phải khán giả Việt Nam nào cũng tỏ ra vui mừng trước việc được xem trước gần trọn bộ phim. Trên fanpage Diên hi công lược, nhiều ý kiến cho rằng chuyện này ảnh hưởng lớn đến vấn đề bản quyền, nhà sản xuất cả hai nước Trung - Việt. Hiện phía nắm bản quyền gốc của Diên hi công lược tại Việt Nam từ chối bình luận về vụ việc vì chưa có đủ chứng cứ.

Chẳng riêng gì Diên hi công lược, mà Như Ý truyện cũng bị tình trạng tương tự. Ở Trung Quốc, bộ phim do Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn đóng vai chính vẫn còn chịu cảnh hoãn ra mắt do bất đồng lịch chiếu giữa bên nhà đài và trang phát sóng. Vậy mà 5 tập phim đầu tiên của Như Ý truyện đã được dân mạng xem trọn.