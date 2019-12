Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Top 45 mở màn với phần đồng diễn

Mở màn đêm thi, các cô gái xuất hiện trong trang phục đầm cocktail màu vàng nổi bật. Họ đồng diễn trên nền nhạc ca khúc I am diva do ca sĩ Thu Minh trình bày. So với những năm trước, đêm chung kết lần này khiến khán giả ấn tượng khi các cô gái trình diễn sôi động hơn. Về phía Thu Minh, cô tâm sự bản thân thấy hạnh phúc khi được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ hát mở màn. Nữ ca sĩ kỳ vọng phần thể hiện của mình góp phần truyền tải tinh thần lạc quan, giúp các thí sinh có thêm năng lượng để tỏa sáng.

Các thí sính đồng diễn trên nền nhạc ca khúc I am diva do ca sĩ Thu Minh trình bày Ảnh: BTC