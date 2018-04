Khóc, cười với So Ji Sub và Son Ye Jin trong 'Và em sẽ đến'

Và em sẽ đến ( tựa gốc: Be With You) đánh dấu sự tái hợp của tài tử So Ji Sub và ''nữ hoàng phim bi'' Son Ye Jin s au 17 năm kể từ khi đóng chung trong bộ phim truyền hình Lời cầu hôn ngọt ngào. Với diễn xuất đạt độ chín, dự án điện ảnh gây được tiếng vang lớn tại quê nhà, chinh phục phần lớn các khán giả đến xem.

Phim bắt đầu với một lời hứa từ Soo A (Son Ye Jin) vào cơn mưa đầu mùa cô sẽ quay về với với chồng mình Woo Jin (So Ji Sub) và con trai Ji Ho (Kim Ji Hwan). Nhưng khi trở lại, Soo A hoàn toàn không còn ký ức về thực tại các mối quan hệ mà cô từng có trước đây. Woo Jin đã từng bước để giúp Soo A khơi dậy từng ký ức mà cô đã lãng quên. Bằng những mảnh ghép từ tình yêu đơn phương anh dành cho cô, ngày hẹn hò đầu tiên từ thời phổ thông, và nụ hôn đầu tiên… Một lần nữa, Woo Jin và Soo A lại yêu nhau. Đan xen từng mảng ký ức câu chuyện thanh xuân, cùng mối tình sâu đậm về tình nghĩa vợ chồng đã nhanh chóng chiếm trọn những cảm xúc người xem. Phim truyền tải thông điệp tình cảm gia đình, hơn bao giờ nó luôn là mạch nguồn cảm xúc để nuôi dưỡng bản thân con người, dù đi đâu hay vấp ngã thì gia đình luôn là điểm tựa để khi có điều gì xảy ra thì chúng ta luôn bảo vệ, chở che.

Không chỉ hai ngôi sao gạo cội chinh phục khán giả bằng tài năng và cả... nhan sắc, diễn viên nhí và các diễn viên phụ cũng đều rất đáng yêu và tròn vai

Đan xen câu chuyện cảm động, đôi lúc có những phút giây khiến người xem phải mỉm cười. Mỉm cười vì sự lúng túng ngày đầu Woo Jin hẹn hò lại từ đầu với vợ mình, hay mỉm cười ấp ám vì cái nắm tay ngọt ngào đã khiến nhiều khán giả nhớ đến mối tình đầu chân thật của mỗi người. Ẩn đâu đó lại là thực tại muôn thuở: mong muốn lớn nhất của phụ nữ trong tình yêu chính là được chung sống hạnh phúc với người đàn ông của mình, còn đối với đàn ông, điều mong muốn nhất của họ không chỉ là sống, mà còn là mang hạnh phúc đến cho người phụ nữ của đời mình. Phụ nữ cần một ai đó để tựa vào, và ở hướng ngược lại đàn ông cũng rất muốn là điểm để mà có ai đó đặt niềm tin. Bởi vì suy cho cùng, nếu không có cái tựa vào, thì điểm tựa tồn tại để làm gì. Một câu chuyện đến từ hai góc nhìn khác nhau, mà ở mỗi góc nhìn chúng ta đều nhìn được niềm hạnh phúc đích thực của mỗi bên.