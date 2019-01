Không gặp đối thủ xứng tầm, ‘Glass’ lại xưng vương phòng vé

Bước vào tuần thứ hai công chiếu, Bộ ba quái nhân đang dần chạm đến cột mốc 100 triệu USD thu về từ thị trường nội địa. Tuần qua, phim về dàn siêu anh hùng kỳ dị của Universal vừa có thêm 19 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu trong nước của phim lên con số 73,6 triệu sau 10 ngày phát hành. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng những tân binh tiềm năng như The Kid Who Would be King hay Serenity khiến siêu phẩm của đạo diễn M. Night Shyamalan giảm doanh thu đáng kể so với tuần mở màn. Con số này ước tính khoảng 53%, tụt hơn một nửa số tiền thu về sau tuần đầu ra mắt.

Trên bình diện quốc tế, Glass đã bổ sung 23,6 triệu USD từ 55 thị trường cho một tổng doanh thu ở nước ngoài trị giá 89,1 USD. Nửa tháng trình diện khán giả, Bộ ba quái nhân sở hữu tổng cộng 162,7 triệu USD trên toàn cầu. Trong thời gian tới, phim sẽ lần lượt được công chiếu tại các thị trường còn lại, ngoại trừ Trung Quốc, nơi tác phẩm này vẫn chưa ấn định ngày mở màn.

ẢNH: STX FILMS Câu chuyện hài hước và nhiều cảm xúc của The Upside tiếp tục kéo khán giả ra rạp

Vị trí thứ hai thuộc về màn trình diễn của hai cây hài Kevin Hart và Bryan Cranston trong The Upside. Tác phẩm vừa có thêm 12,2 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu nội địa của phim lên mốc 63,1 triệu USD sau ba tuần phát hành.

ẢNH: WARNER BROS. Thắng lớn tại phòng vé toàn cầu, Aquaman đang trên đà hạ nhiệt

Bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ vẫn không có sự thay đổi so với tuần trước khi Aquaman tiếp tục là cái tên được xếp ở vị trí thứ 3. Sau nhiều tuần thu về những con số hàng chục triệu, câu chuyện xoay quanh cuộc đại thủy chiến của anh em đế vương Atlantis chỉ đem lại vỏn vẹn 7,35 triệu USD trong tuần thứ 6 có mặt tại rạp nội địa. Cho đến nay, doanh thu trong nước của phim siêu anh hùng đến từ vũ trụ điện ảnh D.C đã cán mốc 316 triệu USD, một con số đủ “đè bẹp” nhiều cái tên đáng gờm trong bảng xếp hạng.

Một điểm đáng lưu ý hơn dành cho người hâm mộ của Aquaman là tác phẩm của đạo diễn James Wan đang đứng đầu doanh thu phòng vé quốc tế trong tháng đầu năm 2019 khi sở hữu 1,09 tỉ USD. Thành tích này giúp bom tấn siêu anh hùng trên trở thành tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh DC có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là đầu phim có doanh thu cao thứ ba của hãng Warner Bros.

ẢNH: 20 CENTURY FOX Chỉ thua doanh thu của Aquaman khoảng 100.000 USD, tân binh The Kid Who Would be King đành đứng thứ tư trong danh sách. Phần mở màn của tác phẩm đến từ hãng Fox đem về số tiền 7,25 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, phim cũng bắt đầu được ra mắt tại một số thị trường, thu về 1,9 triệu USD trong tổng số 3,2 triệu USD có được tại phòng vé ngoài nước