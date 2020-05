Kiệt tác hội họa 'Tiếng thét' sắp hỏng vì khách tham quan phả... hơi thở

Vẽ nên nỗi bất an, tuyệt vọng của con người thời hiện đại, không thể không kể đến loạt 4 phiên bản của kiệt tác Tiếng thét được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1893 đến năm 1910 của cố danh họa Edvard Munch. Thế nhưng mới đây, chính tác giả quá cố cũng muốn "khóc thét" khi tác phẩm ông vẽ năm 1910, hiện thuộc bộ sưu tập và đang được trưng bày tại bảo tàng Munch thuộc Oslo (Na Uy) đang đối diện với tình trạng hư hỏng.

Một nhóm các nhà nghiên cứu hội họa đến từ Bỉ, Ý, Mỹ và Brazil đã bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân khiến phần màu sắc trong tranh không còn tươi sáng như trước, theo The Guardian. Theo đó, những đường nét màu vàng trong tranh, thể hiện ánh hoàng hôn và màu cổ nhân vật nay chuyển sang màu trắng đục. Các nhà nghiên cứu này tin rằng, cường độ ánh sáng tại bảo tàng làm cho màu sắc trong tranh có sự thay đổi nhưng khi họ điều chỉnh ánh sáng, mọi thứ không như họ suy đoán.

Ảnh: The Guardian

Mới đây, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Advances "gây sốc" cho công chúng khi công bố nguyên nhân thực sự khiến cho bức Tiếng thét năm 1910 bị hư hỏng. Đó là trong quá trình sáng tạo bức tranh để đời này, danh họa sinh năm 1863 đã sử dụng màu sơn cadmium vàng không đảm bảo chất lượng khiến cho màu sắc bị phai và bên cạnh đó, hơi thở của những khách chiêm ngưỡng khiến cho tốc độ bong tróc màu sơn càng diễn ra nhanh hơn.

Trả lời phỏng vấn của báo The Guardian, giáo sư Koen Janssens đến từ trường Đại học Antwerp (Bỉ) cho biết: "Khi mọi người thở, họ tạo ra hơi ẩm tác động không tốt đến bức tranh, do đó không ổn khi để khách tham quan đến quá gần tác phẩm này". Đồng thời ông cũng lý giải thêm về việc Edvard Munch vô tình sử dụng nhầm màu sơn “dỏm” không phải đến từ chủ đích của họa sĩ mà do họa xui rủi chọn nhầm màu chất lượng không tốt trong thời buổi sản xuất màu sơn tràn lan năm 1910.