Kiều Minh Tuấn diễn cảnh khóa môi, tình tứ bên An Nguy trong phim mới

Phim là câu chuyện về Nhện, cậu học sinh tiểu học hiếu động, từ nhỏ sống với mẹ và được gia đình ngoại vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Bỗng một ngày, Tiên - mẹ của Nhện - dẫn về một người đàn ông tên Đông Bắc và một cô bé điệu đà, mít ướt tên Bảo Ngọc. Sự xuất hiện của hai con người xa lạ ấy đã làm cuộc sống của gia đình Nhện trở nên xáo trộn đồng thời xảy ra chuyện Nhện bị bắt cóc. Hành trình giải cứu Nhện đã hé lộ rất nhiều bí mật trong chính thân phận của cậu bé.

Sau những bộ phim về tình yêu và sự trả giá của những người trẻ như Taxi, em tên gì, Chờ em đến ngày mai… lần này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chọn một kịch bản nhẹ nhàng, dung dị hơn, không để bất cứ một nhân vật phản diện nào xuất hiện trong kịch bản nhưng những tình tiết liên tiếp được gài cắm vẫn đủ tạo kịch tính cho phim.

Anh chia sẻ: "Từ lâu tôi đã rất muốn làm một bộ phim dành cho các bạn nhỏ. Tới khi con tôi chào đời, suy nghĩ ấy càng lớn hơn trong đầu tôi, vì tôi muốn có những bộ phim đủ dễ thương để cho mọi thế hệ trong gia đình đều có thể xem được và truyền cảm hứng sống tích cực tới mọi người".

Đức Phúc cũng góp mặt trong phim

Mới đây, đoàn phim đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên, trong đó có những cảnh đầy tình tứ giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Sau cú chạm ngõ điện ảnh trong Chờ em đến ngày mai, An Nguy đã được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tin tưởng giao vai nữ chính quan trọng trong Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Người đẹp The Face tỏ ra rất hào hứng: "Làm việc với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một điều may mắn vì anh em khá hiểu nhau từ ngoài đời nên rất dễ nắm được tinh thần công việc trên phim trường. Hi vọng đây sẽ là vai diễn thú vị của An Nguy".

Trong khi đó, sau thành công của Em chưa 18, vai chính trong bộ phim này tiếp tục là một thử thách với Kiều Minh Tuấn. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Đức Phúc trong vai khách mời. Phim dự kiến sẽ quay trong 5 tuần với nhiều bối cảnh khác nhau tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ, sẽ ra mắt dịp lễ 2.9.