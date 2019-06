Kiều nữ ‘50 sắc thái’ chia tay bạn trai sau gần hai năm hẹn hò

Truyền thông Mỹ đưa tin cặp đôi đã chia tay từ hồi tháng trước khiến nhiều bạn bè không khỏi ngạc nhiên. Trong khi đó, một người bạn của giọng ca 42 tuổi tiết lộ với tờ The Sun của Anh: “Họ đã tính tới chuyện kết hôn nhưng gần đây Chris Martin lại nói rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Mọi người đều rất bất ngờ về quyết định này”. Nguồn tin cũng cho biết Dakota Johnson lẫn bạn trai của cô đều khá dễ tính, hòa hợp và dường như luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.

ẢNH: MEGA Cặp sao Anh - Mỹ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình bình dị, kín tiếng

Chuyện đổ vỡ tình cảm của Dakota Johnson với giọng ca nhóm Coldplay cũng khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên bởi cặp sao gần đây vẫn rất thân thiết, mặn nồng. Tháng 4.2019, công chúng vẫn thấy mỹ nhân 29 tuổi và người yêu còn cùng nhau trải nghiệm chuyến leo núi tại Malibu, bang California (Mỹ). Tháng 12.2018, nhiều bạn bè của họ khẳng định cả hai có ý định tiến tới hôn nhân, để nhanh thực hiện mong ước này, Chris Martin đã chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ sao phim 50 sắc thái. Thậm chí, trong dịp lễ Tạ ơn vừa qua, nữ diễn viên người Mỹ cùng dành thời gian quây quần bên hai con riêng của người tình.

Dakota Johnson và Chris Martin bắt đầu hẹn hò vào tháng 10.2017. Thuở còn yêu nhau, cặp sao khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Tatler, kiều nữ sinh năm 1989 nói rằng cả hai đều đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ thêm về mối quan hệ lãng mạn của mình.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Hiện mỹ nhân 29 tuổi và bạn trai đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trước những câu hỏi từ báo chí

Dakota Johnson sinh năm 1989 và được biết đến là một trong những mỹ nhân nóng bỏng của màn ảnh Hollywood trong vài năm trở lại đây. Dẫu xuất thân trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật lại là con của cặp diễn viên nổi tiếng Melanie Griffith và Don Johnson, sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 29 tuổi vẫn chưa có nhiều đột phá. Cho đến khi xuất hiện trong loạt phim 18+ 50 sắc thái, tên tuổi của Dakota Johnson mới vụt sáng thành sao. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như: The Social Network, Beastly, 21 Jump Street, Need for Speed, Suspiria…

Về đời tư, Dakota Johnson từng hẹn hò với người mẫu Matthew Hitt trước khi yêu Chris Martin - ca sĩ nổi tiếng nước Anh từng trải qua một đời vợ và có hai con riêng.