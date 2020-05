Kiều nữ '50 sắc thái' Dakota Johnson đóng phim kinh dị mới

Mới đây, trang Deadline xác nhận rằng nữ diễn viên 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) - Dakota Johnson sẽ tham gia diễn xuất cùng Florence Pugh, Shia LaBeouf, Chris Pine và Olivia Wilde trong bộ phim mang tên Người tình ơi đừng lo lắng (tựa gốc: Don't Worry, Darling).

Katie Silberman, người đồng sáng tác kịch bản Booksmart và chấp bút cho tác phẩm hài lãng mạn Set It Up trên Netflix sẽ đảm nhận phần nội dung bộ phim. Giám đốc sản xuất là Catherine Hardwicke, Shane và Carey Van Dyke.

Dakota Johnson xác nhận tham gia phim tâm lý kinh dị mới Ảnh: Deadline

Người tình ơi đừng lo lắng cũng là cơ hội để Dakota Johnson tái hợp với LaBeouf, bạn diễn của cô năm 2019 trong bộ phim The Peanut Butter Falcon. Ngoài bộ phim đình đám 50 sắc thái, gần đây, Dakota Johnson xuất hiện trong một số tác phẩm như The Friend, Wounds và đóng vai chính trong The High Note, một bộ phim hài lãng mạn của hãng Focus Feature.