Kim Hyun Soo tiết lộ về chuyện tình màn ảnh trong 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu'

Theo Soompi ngày 11.1, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Kim Hyun Soo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về nhân vật cô đảm nhiệm trong bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse: War in Life).

Trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Kim Hyun Soo vào vai Bae Ro Na, con gái của Oh Yoon Hee (Eugene). Cô có ước mơ trở thành nghệ sĩ thanh nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên, Bae Ro Na phải chịu nhiều chèn ép từ Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) khi theo học tại trường trung học âm nhạc. Nữ diễn viên trẻ hiện bận rộn quay phần thứ hai của bộ phim nổi tiếng.

Kim Hyun Soo (trái) đóng vai con gái của Eugene trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi tham gia dự án, Kim Hyun Soo dành nhiều lời tốt đẹp cho nữ diễn viên Eugene. Kim Hyun Soo bày tỏ: “Tôi có nhiều cảnh quay nhất với Eugene, người mẹ trong phim của tôi. Tôi biết ơn cô ấy vì đã chủ động trò chuyện với tôi đầu tiên và làm cho bầu không khí trên phim trường trở nên thoải mái. Nhờ đó, tôi đã nhập vai tốt hơn rất nhiều".

Nữ diễn viên cũng dành lời khen cho Kim Young Dae, người đóng vai người yêu của cô là Joo Seok Hoon trên màn ảnh. Kim Hyun Soo chia sẻ: "Tôi rất vui khi được quay phim với anh và tạo nên một cặp gà bông trẻ trung ở lứa tuổi học sinh trên phim".

Khi được đề cập đến mức độ nổi tiếng của mối tình giữa cô và nhân vật của Kim Young Dae, Kim Hyun Soo tiết lộ cô hoàn toàn không mong đợi điều đó. "Thành thật mà nói, tôi không có nhiều cảnh với anh ấy. Khi so sánh với những cảnh khác, tôi không nghĩ những cảnh quay chung của chúng tôi có nhiều tác động như vậy. Nhưng rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện tình yêu của chúng tôi trên màn ảnh khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và biết ơn vì điều đó", nữ diễn viên giải thích.

Chuyện tình yêu giữa nhân vật của Kim Hyun Soo (phải) và Kim Young Dae trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu được nhiều khán giả quan tâm Ảnh: Soompi

Hé lộ về nội dung trong phần 2 và 3 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Kim Hyun Soo bật mí: "Tôi không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ thể hiện một khía cạnh mới của nhân vật Bae Ro Na trong 2 phần phim sắp tới".

Cuối cùng, nữ diễn viên bày tỏ tình cảm với đoàn làm phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Cô nhắn nhủ: "Vì chúng ta vẫn còn phần 2 và 3 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, tôi hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh và an toàn trong suốt quá trình quay phim. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc chăm chỉ. Chúng tôi có thể kết thúc bộ phim thành công mà không gặp bất kỳ vấn đề gì".

Phần 1 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng Hera Palace. Ba người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng của họ. Mới đây, nhà sản xuất Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu thông báo phần 2 của phim gồm 12 tập sẽ lên sóng Đài SBS từ ngày 29.1, sớm hơn so với kế hoạch phát sóng ban đầu vào ngày 21.2.