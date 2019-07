Kim Jae Joong ‘náo loạn’ sân bay, fan Việt vỡ òa sau 5 năm tái ngộ

Trong quá khức, Kim Jae Joong từng nhiều lần đến Việt Nam. Năm 2012, nam ca sĩ đã tổ chức fan meeting tại TP.HCM. Anh và JYJ cũng có cơ hội đến Hà Nội quảng bá cho Asiad Incheon 2014. Đặc biệt. tháng 8.2014, Jae Joong cùng Junsu và Yoochun đến mảnh đất hình chữ S biểu diễn trong concert The return of the king của nhóm

ẢNH: VLIVE