Kim Kardashian ẩu đả với chị gái trong show thực tế của gia đình

Keeping Up With the Kardashians mùa thứ 18 đang nóng lên từng ngày khi chương trình vừa “nhá hàng” đoạn teaser mới vào hôm 25.2 (giờ Mỹ). Trong đoạn video đang thu hút sự chú ý từ dân mạng lẫn truyền thông Hollywood, Kim và chị gái Kourtney tiếp tục phát sinh nhiều mối bất hòa dẫn đến cãi nhau gay gắt. Chị cả nhà Kardashian tỏ ra khó chịu trước em gái, cô ném thứ gì đó vào mặt Kim rồi lao đến ẩu đả với bà xã Kanye West lúc này đang mất thế và nằm vật ra sàn. Cuộc chiến của họ chưa dừng lại ở đó khi ở một góc máy khác, Kim trở nên mất kiếm soát hơn trước, cô hét toáng “đừng có mà đi về phía tôi như thế”, rồi nhanh chóng lao đến chỗ chị gái đứng, dùng cùi trỏ tấn công thẳng vào mặt Kourtney.

Kourtney ngày càng có nhiều mâu thuẫn với em gái Ảnh: Chụp màn hình

Các phân cảnh được ghi lại không mô tả rõ mâu thuẫn của hai chị em nhà Kardashian song nhiều người nhận thấy rằng vấn đề giữa họ đang khá nghiêm trọng. Dù đây không phải là lần đầu công chúng nhìn thấy chị em nhà Kardashian cãi vã gay gắt song những khoảnh khắc “nhá hàng” mùa mới cho thấy vết nứt tình cảm giữa Kim và Kourtney ngày một lớn, đẩy mâu thuẫn của cả hai lên đỉnh điểm. Cũng trong teaser, Kourtney đã có màn tranh cãi với em gái Khloé Kardashian ở trong nhà bếp xong mức độ không căng thẳng như cách cô và Kim đối đầu nhau.

Kim cũng không nhân nhượng trước chị Ảnh: Chụp màn hình

Việc chị em nhà Kim “động tay động chân” trong show thực tế về gia đình họ đã không còn xa lạ với khán giả Mỹ. Nhiều người cho rằng có thể đây chỉ là một trong những chiêu trò mà các quý cô nhà Kardashian bày ra để tăng phần kịch tính của mùa mới cũng như thu hút sự chú ý của những khán giả hiếu kỳ về gia đình thị phi bậc nhất Hollywood. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng những mâu thuẫn của Kim và Kourtney là thật. Nguyên nhân là bởi trong một cuộc trò chuyện với Laura Wasser trong chương trình All ‘s fair mới đây, Kim “siêu vòng ba” nói đùa rằng có lẽ cô cần một luật sư vì các anh chị em của mình đang dần trở nên bạo lực hơn.

“Tôi có thể sẽ cần một luật sư khi tập đầu tiên của chương trình ra mắt. Mọi chuyện đang tồi tệ hơn rất nhiều trước khi được giải quyết để trở nên tốt hơn. Bạn biết đấy, gia đình chúng tôi thực sự rất thân thiết và chưa bao giờ phải giải quyết những chuyện như thế này”, Kim “siêu vòng ba” nói. Bà mẹ 4 con cũng mô tả sự căng thẳng lần này có phần “hơi dữ dội”. Chưa kể mối quan hệ trước nay giữa Kim và Kourtney cũng không mấy thắm thiết.

Kourtney Kardashian từng có ý định rời Keeping Up With the Kardashians Ảnh: Shutterstock

Trong các mùa trước của Keeping Up With the Kardashians, Kim và Kourtney đã từng có những trận cãi vã gay gắt. Con gái lớn của Kris Jenner đã than phiền ở những tập cuối mùa 17: “Thật sự không hề ổn khi tôi cảm thấy mình đang chạm đến giới hạn của bản thân. Tôi cần được nghỉ ngơi và tôi không muốn quay phim nữa”. Cô cũng cho biết thay vì dành nhiều thời gian với Keeping Up With the Kardashians, Kourtney muốn có nhiều thì giờ chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Nhiều người cho rằng việc Kourtney có ý định rời chương trình một phần do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày với em gái. Tuy nhiên, không lâu sau, cô chia sẻ mập mờ về sự trở lại. Khi teaser mùa 18 được chia sẻ, sự xuất hiện của Kourtney khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Keeping up with the Kardashians không còn là cái tên xa lạ đối với những fan trung thành của showbiz Hollywood. Đây là show thực tế ăn khách bậc nhất nước Mỹ xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Kim Kardashian cùng mẹ, 4 chị em gái và một vài thành viên khác có liên quan mật thiết với gia đình giàu có nhưng cũng lắm thị phi này. Tập đầu tiên của mùa 18 với màn “hỗn chiến” của chị em nhà Kim được dự kiến phát sóng vào 26.3 (giờ Mỹ) tới.