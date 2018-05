Kim Kardashian chụp ảnh nude quảng cáo nước hoa

Ngày 22.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) mời họa sĩ body painting N.L đến trụ sở công an quận để lấy lời khai, phục vụ điều tra việc chị Nguyễn Thị Kim Phượng (24 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Q.10, người mẫu ảnh nude nghệ thuật tự do) tố cáo ông này cưỡng hiếp vào tối 2.5.