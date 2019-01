Kim 'siêu vòng ba' tiếp tục thuê người mang thai hộ

Mặc dù không tiết lộ danh tính của mẹ em bé, nhiều nguồn tin đồn đoán phụ nữ đẻ thuê trên là Lorena, người từng mang thai bé Chicago và sinh hồi tháng 1.2018. Cũng theo truyền thông, cặp sao đình đám này đã có thêm một phôi thai được thu tinh và nóng lòng muốn có thêm con nên đã tiếp tục nhờ cậy vào phương pháp mang thai hộ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Kardashian từng tiết lộ chồng cô muốn có thật nhiều con và luôn đặt vấn đề về chuyện con cái với vợ. Ngôi sao truyền hình thực tế đã nhiều lần bất đồng chuyện con cái với Kayne West và cho rằng việc sinh nhiều con thật điên rồ, nhất là trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, dần dần, nữ nghệ sĩ tai tiếng này cũng muốn có thêm em bé và bắt đầu tìm đến người mang thai hộ. Sau khi đón bé Chicago chào đời bằng phương pháp trên, bà mẹ 38 tuổi đã rất thích thú, hài lòng với giải pháp này và cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay.

ẢNH: INSTAGRAM NV Gia đình hiện tại của Kayne West và Kim Kardashian

Lý do khiến ngôi sao show thực tế Keeping Up with the Kardashians không thể sinh đẻ theo phương pháp tự nhiên là bởi chứng tiền sản giật và nhau cài răng lược từ hai lần lâm bồn trước đó. Một nguyên nhân khác từng được Kim Kardashian chia sẻ đó là việc mang thai hộ sẽ giúp cô có nhiều thời gian dành cho ba đứa trẻ lớn nhưng vẫn đảm bảo những gì tốt nhất cho em bé sắp chào đời.

Trong một cuộc trò chuyện với The Real hồi tháng 11.2017, Kim “siêu vòng ba” từng đề cập đến người mang thai hộ: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với người đẻ con thay mình. Cô ấy thật tuyệt vời và là một phụ nữ hoàn hảo để làm điều này cho gia đình tôi”. Bà xã Kanye West cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi dành tình yêu thương vô điều kiện cho bọn trẻ. Dù chúng được sinh ra bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ yêu thương, chăm sóc và ủng hộ các con trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014. Hiện cặp sao là cha mẹ của ba đứa trẻ gồm: North West, Saint West và Chicago West.