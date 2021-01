Kim So Hyun đóng vai công chúa tham vọng trong 'River Where the Moon Rises'

Theo Soompi, vào ngày 18.1, ê-kíp sản xuất bộ phim River Where the Moon Rises (tựa Việt: Sông đón trăng lên) phát hành hình ảnh nữ diễn viên Kim So Hyun trong quá trình quay. Cô mặc áo giáp, gương mặt thể hiện sự quyết tâm, bước vào trận chiến với tâm thế không sợ hãi. Dù đối mặt với kẻ thù, nhân vật của Kim So Hyun vẫn toát lên vẻ đĩnh đạc và sự kiên định trên chiến trường.

Các nhà sản xuất của River Where the Moon Rises nhận xét: "Bằng niềm đam mê và sự chuẩn bị siêng năng, Kim So Hyun hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Cô ấy gây ấn tượng với mọi người trong ê-kíp sản xuất khi tự mình thực hiện những cảnh quay hành động quy mô lớn mà không để lộ một chút mệt mỏi nào".

Những hình ảnh mạnh mẽ của Kim So Hyun trên phim trường River Where the Moon Rises Ảnh: Soompi

Nhà sản xuất nói thêm: "Chúng tôi hy vọng bạn sẽ mong đợi màn thể hiện của nữ diễn viên Kim So Hyun. Cô ấy đã làm hết sức để không khiến khán giả thất vọng".

River Where the Moon Rises xoay quanh Pyeonggang (Kim So Hyun thủ vai), con gái lớn của vua Pyeongwon. Được sinh ra với thân phận công chúa nhưng cô lại sống cuộc đời của một sát thủ. Pyeonggang thông minh, lạnh lùng, kiên quyết theo đuổi mục tiêu chiếm lấy ngôi vị cao nhất vương quốc Goguryeo. Cô lợi dụng On Dal (Ji Soo) - chàng trai trẻ đem lòng yêu cô để thực hiện ước mơ trở thành Nữ Đế đầu tiên của vương quốc. River Where the Moon Rises sẽ khởi chiếu trên kênh KBS2 từ ngày 15.2.