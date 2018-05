Kimmese: ‘Tôi không cần quá nhiều khán giả, chỉ cần đúng khán giả mà thôi’

Ánh hào quang của sự nổi tiếng đến với Kim từ rất sớm khi cô mới 15 tuổi. Giữa lúc tưởng như mọi thứ đang rộng mở với con đường âm nhạc của Kim, cô bất ngờ biến mất. Và khoảng vài năm sau đó, cô trở lại với nghệ danh mới: Kimmese.

Hỏi Kimmese về khoảng thời gian đột nhiên biến mất, điều gì đã lôi cô trở lại với sân khấu, nữ ca sĩ nói đơn giản rằng: “Khi đó, tôi chưa tìm được nhà sản xuất (producer) cho mình. Mặc dù, tôi đã làm việc với một số công ty nhưng không được thành công cho lắm. Cho đến những năm 20, 21 tuổi, tôi gặp được anh Touliver, kết hợp cùng anh, JustaTee và đội Space Speakers. Đó là lúc tôi quay trở lại với âm nhạc”.

Khoảng thời gian im ắng

Sau khi trở lại hoạt động âm nhạc cùng Space Speakers, có khoảng thời gian, khán giả đặt dấu chấm hỏi về sự im ắng của Kimmese. Kimmese cho biết phần lớn khoảng thời gian khi đó, cô dành để nghiên cứu về âm nhạc, hướng đi của các nghệ sĩ khác nhau trên thế giới và về hướng đi của chính mình. Trái với sự tự tin, luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu, nữ ca sĩ tự nhận có lúc cô thấy tự ti về mình. Như việc Kimmese từng viết nhiều bản demo ca khúc rồi lại bỏ dở sau đấy.

“Vì tôi cảm thấy chưa đủ hay để mang đến với công chúng, cảm thấy mình còn non”, Kimmese nói.

Ảnh: NSCC Kimmese muốn làm ra những sản phẩm truyền cảm hứng đến khán giả

Năm ngoái, Kimmese ra mắt 2 MV Loving you sunny và Itsabet. Cả 2 ca khúc đều do cô viết lời, trong đó, Loving you sunny được viết bằng tiếng Anh. Kimmese từng nghĩ ca khúc khó được đón nhận, một phần đó là ca khúc tiếng Anh, thêm nữa cô tự ti kiểu nhạc của mình chẳng ai nghe. Nhưng đến giờ, Loving you sunny đã hút hơn 8 triệu lượt xem trên Youtube. “Điều này thật bất ngờ và khiến tôi cảm thấy tự tin hơn để ra mắt những bài hát tiếp theo”, Kimmese chia sẻ.

Khi được hỏi “hoạt động nghệ thuật đã từ lâu, vì sao Kimmese lại tự ti về mình như thế?”, Kimmese lý giải: “Có thể là do hướng đi âm nhạc của tôi không có giống với nhiều người. Tôi cũng có đọc một số bình luận trên mạng với 1 số sản phẩm trước. Tôi cũng có tìm hiểu ý kiến của những người làm nhạc. Thường thì tôi nhận được sự lo lắng cho những sản phẩm của tôi. Nhiều người nói rằng họ thấy sản phẩm của tôi lạ quá, cũng khá giống với thị trường bên Mỹ. Âm nhạc như vậy họ ái ngại sẽ khó nghe với công chúng”.

Hiện tại, với Kimmese, điều quan trọng là cô được làm những gì mình thích, viết những sản phẩm bản thân cảm thấy có cảm hứng để viết. "Nếu mình có cảm hứng trong tác phẩm của mình thì những điều đó sẽ truyền cảm hứng đến những người khác. Tôi không cần quá nhiều khán giả, chỉ cần đúng khán giả mà thôi”, Kimmese nói.

“Những gì của quá khứ sẽ ở trong ngăn quá khứ”

Các ca khúc của Kimmese, cách cô hát trên sân khấu, câu chuyện cô chia sẻ trên mạng xã hội thường truyền đến cho người xung quanh sự tích cực. Vậy khi bản thân cảm thấy chông chênh, Kimmese tìm sự tích cực ở đâu? “Từ những người xung quanh tôi”, Kimmese nói.

“Trong cuộc sống này, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ cần một ai đó. Người đó có thể không phải chỉ ra cho mình nên làm gì mà là họ chấp nhận giai đoạn mà mình đang gặp phải và động viên mình cố lên”, Kimmese chia sẻ.

Ảnh NSCC Kimmese nói cô nhận được cảm hứng tích cực từ những người xung quanh

Có khi, với Kimmese, sự tích cực còn đến từ những con người xa lạ. Quan sát họ có thể truyền cho cô điều gì đó khiến cô cảm thấy đang có sự thay đổi trong con người mình, khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn chẳng hạn.

“Nguồn cảm hứng tích cực có thể đến từ nhiều nơi, nhưng quan trọng sự khởi đầu để cho những điều tích cực, cảm hứng đến với mình chính là bản thân mình”, nữ ca sĩ nói.

“Nếu bạn đang trong giai đoạn phải thốt lên “Ôi! Cuộc đời này thật là tệ hại” và nghĩ rằng chẳng ai có thể giúp mình cả. Dù mọi thứ xung quanh bạn vẫn đang có những điều tốt đẹp, nhưng bạn suy nghĩ như vậy có nghĩa là bạn đã đóng lại hết tất cả, đôi tai, mắt, và trái tim của bạn. Tôi hi vọng, các bạn trải qua giai đoạn cảm thấy bế tắc, lạc lối, chán nản mọi thứ, đến một ngày các bạn sẽ mở dần lòng mình. Hãy mở từng chút một, rồi bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt hơn”, Kimmese chia sẻ.

Hơn 10 năm trước, Kim trở thành hiện tượng âm nhạc của giới trẻ. Xuất hiện thường xuyên trên sân khấu lớn, nhỏ, Kim tỏa sáng với khả năng vừa hát vừa sáng tác. Có khi nào Kimmese muốn tìm lại hình ảnh của Kim năm 15 tuổi? “Không, những gì của quá khứ sẽ ở trong ngăn quá khứ và sẽ không bao giờ quay trở lại. Và tại sao mình lại muốn quay trở về quá khứ trong tâm trí mình trong khi mình có thể đổi mới mình ở thời điểm hiện tại”, Kimmese đáp lại câu hỏi của tôi. Với Kimmese, thời điểm của Kim vào năm 15 tuổi đã qua và thời điểm của Kimmese những năm 2018 là như vậy, không quay trở lại được, và cũng không nên quay trở lại để làm gì, và dù có muốn, cũng không thể quay trở lại.

Kimmese ở thời điểm hiện tại vẫn tỏa sáng trên sân khấu với khả năng hát và sáng tác. Cô chưa muốn dừng lại vì vẫn còn nhiều những ấp ủ và vì “tôi chưa có nhiều cơ hội đưa đến cho mọi người những thứ tôi thật sự thích”. Nữ ca sĩ đang dành nhiều tâm huyết cho 3 dự án dự định tung ra trong năm nay. Đầu tiên là một bản rap Việt có chủ đề xoay quanh sự lựa chọn những thứ mình đang theo đuổi, cần biết cái nào là quan trọng hơn. Kimmese sẽ đến Hà Lan trong một tuần làm việc cho dự án hợp tác với những nhà sản xuất Hà Lan, đó là dự án thứ 2 của cô. Và dự án thứ 3 là sản phẩm âm nhạc với một phiên bản kết hợp cùng Đen Vâu, một phiên bản kết hợp cùng Mr.A và Touliver.

Kimmese muốn thay đổi hình ảnh của mình thế nào trong thời gian tới? Với Kimmese, đơn giản chỉ là “tôi muốn có một cái gì đó gần gũi với mọi người hơn”.