Kỳ Duyên diện 'cây' hàng hiệu nửa tỉ đồng đọ sắc cùng Huyền My

Mặc dù có nhiều tin đồn về mối quan hệ rạn nứt của Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xuất hiện thân thiết với nhau. Sau nhiều ồn ào, đến nay cả Huyền My và Hoa hậu Kỳ Duyên đang dẫn chứng minh được vị trí của mình trong lòng công chúng.

Xuất hiện trong sự kiện, Hoa hậu Kỳ Duyên diện bộ váy đỏ xẻ cao khoe chân dài của nhà thiết kế Đỗ Long. Cô còn phối hợp phụ kiện đi cùng sang chảnh với chiếc túi hàng hiệu có giá 280 triệu đồng, giày Louboutin 25 triệu đồng. Ngoài ra, bông tai có giá 87 triệu đồng và đồng hồ của Chopard có giá 181 triệu đồng nâng tổng set đồ của người đẹp này hơn nửa tỉ.

Ảnh: Hải Nguyễn Kỳ Duyên diện “cây” hàng hiệu bơn nửa tỉ đồng đi sự kiện

Ảnh: Hải Nguyễn Người đẹp phối hợp đồng bộ, ton sur ton giữa trang phục và phụ kiện, tạo nên tổng thể hoàn hảo

Với việc xây dựng hình ảnh ngày càng đẹp và thời trang, Kỳ Duyên thăng hạng nhan sắc cũng như trở thành gương mặt vedette được các nhà thiết kế tín nhiệm và đắt show sự kiện.

Trong khi đó, Á hậu Việt Nam 2014 diện bộ váy dạ hội tông màu đen cầu kỳ, với phần thân váy xuyên thấu được đính họa tiết ngôi sao dày đặc khiến cho cô tựa như một “nữ thần” xinh đẹp của dải ngân hà lấp lánh. Chi tiết xẻ đùi cao cũng giúp Huyền My khoe được đôi chân thon quyến rũ.

Đặc biệt, kiểu tóc đuôi ngựa cầu kỳ được Huyền My hé lộ tốn của cô khá nhiều thời gian và công sức. Được biết, để tạo nên kiểu tóc ấn tượng này, chuyên gia làm tóc đã sử dụng 2kg tóc giả cùng với nhiều sợi xích để gắn lên tóc của Huyền My. Sau sự kiện, người đẹp than trên trang cá nhân “dự event xong như muốn trẹo cổ luôn”.