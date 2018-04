Kỳ Duyên xác nhận dao kéo vòng một, phủ nhận yêu bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Kỳ Duyên cho biết đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô nói về việc này. Người đẹp chia sẻ: "Tôi xin nói một lần thôi. Việc vòng một tôi thay đổi, tôi xin xác nhận là do mình đã can thiệp. Ngoài vòng một ra thì tôi không hề dao kéo bộ phận nào khác trên cơ thể".

Theo Kỳ Duyên, cô quen biết bác sĩ Chiêm Quốc Thái qua một người bạn và cách đây một năm, chính bác sĩ Thái đã gợi ý cô nên nâng cấp vòng một. "Tuy nhiên, đến bây giờ tôi mới cảm thấy sẵn sàng để thực hiện vì thấy mình đã đủ trưởng thành. Từ khi tôi đăng quang đến nay đã 4 năm. Tôi không còn là một cô gái 18 - 19 tuổi ngô nghê nữa. Tôi thấy mình đã đủ chính chắn và có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm", Kỳ Duyên nói.

Về những đường nét trên gương mặt có phần khác lạ, người đẹp cho biết đó là do cô sử dụng nhiều biện pháp làm đẹp khác nhau nhưng khẳng định không hề dao kéo hay chỉnh sửa. "Trải qua từng năm thì gương mặt của người ta cũng phải khác đi. Có thể cách đây 1 - 2 năm, tôi rất ngô nghê trong việc tạo dáng để chụp ảnh. Bởi thế, sự thay đổi có thể do thần thái nữa. Và so với lúc mới đăng quang, tôi đã giảm được một số cân nên đó cũng là nguyên nhân cho những khác biệt này", người đẹp chia sẻ.

Kỳ Duyên xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ sau khi "dao kéo"

Có thể nói, Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Trước câu hỏi đặt ra rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vốn rất khắt khe về việc "dao kéo" nhưng Hoa hậu Việt Nam 2014 lại công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Kỳ Duyên cho rằng từ lúc cô đăng quang đến nay đã nhiều năm và cô cảm thấy mình sử dụng "dao kéo" là để bản thân hoàn thiện hơn, đẹp hơn trong mắt công chúng. Đến nay, cô hoàn toàn hài lòng với ngoại hình của mình và không có ý định chỉnh sửa gì trên cơ thể mình nữa.

Kỳ Duyên cũng tiết lộ trước khi chỉnh sửa ngực, cô đã xin phép và nhận được sự đồng ý từ gia đình. Hiện người đẹp đã ký hợp đồng trở thành đại sứ hình ảnh cho bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong một năm. Riêng mối quan hệ với bác sĩ này, Kỳ Duyên khẳng định cô và bác sĩ Thái chỉ là quan hệ đối tác, không hề có quan hệ tình cảm.

Về phía bác sĩ Chiêm Quốc Thái, khi được hỏi về việc người đẹp Thư Dung tố Kỳ Duyên là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người, bác sĩ Thái cho biết đó là sự hiểu lầm từ phía Thư Dung.

"Tôi thấy Duyên có nét cá tính, quyến rũ nên muốn hợp tác. Ban đầu, tôi đã chọn cô ấy là đại sứ rồi, sau đó tôi muốn thực hiện một bộ ảnh với 4 phong cách khác nhau, trong đó có sự tham gia của Thư Dung, Kỳ Duyên, Lily Luta và Jolie Nguyễn. Tuy nhiên sau đó, tôi thấy không ưng lắm nên không thực hiện ý tưởng đó nữa. Tôi có thông báo rõ với mọi người nhưng có thể Thư Dung hiểu lầm chứ Kỳ Duyên hoàn toàn không xen vào hay liên quan gì đến", bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói.