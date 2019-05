Kỷ lục mới của BLACKPINK ngang với girlgroup huyền thoại Spice Girls

Khi dự án BLACKPINK 2019 World Tour In Your Area được khởi động, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK bị cho là quá tham vọng về số lượng vé cũng như quy mô của tour diễn này. Tuy nhiên, thành công của 4 cô gái đã được công nhận sau hơn 25 đêm diễn ở 14 quốc gia với tổng số vé bán ra hơn 200 ngàn vé.

Với thành tích này, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK chính thức góp mặt trong top 10 các nghệ sĩ châu Á có doanh thu cao trong một đêm diễn ở Mỹ. Danh sách gồm: BTS, EXO, Jay Chou, BIG BANG, SNSD (Girl’s Generation), G-Dragon, GOT7, A. R. Rahman và Super Junior.

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được quản lý bởi công ty giải trí YG Entertainment bao gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. BLACKPINK được xem là “bà hoàng của Kpop” khi gặt hái được hàng loạt thành công ở Hàn Quốc và quốc tế . Đây cũng là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có vị trí xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Social 50 của Billboard, từng đạt ở vị trí thứ 5. Mới đây, MV As If It's Your Last của BLACKPINK đã chính thức cán mốc 600 triệu lượt xem trên YouTube, vượt mặt cả nhóm nhạc đình đám BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên lập được thành tích này.