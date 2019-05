'Ký sinh trùng' của đạo diễn 'Quái vật sông Hàn' tranh giải LHP Cannes

Kiệt tác nghệ thuật sắp được đạo diễn xứ Hàn mang đến tranh tài lại Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay gây không ít thắc mắc, tò mò cho khán giả sau khi phim tung poster khó hiểu cùng trailer không tiết lộ bất cứ chi tiết đặc biệt nào. Để giải đáp băn khoăn của khán giả về tựa phim chẳng hề ăn nhập với trailer và poster, mới đây, nhà sản xuất đã đăng hẳn một video giải thích về cái tên Ký sinh trùng (tựa gốc: Parasite).

Bong Joon Ho vốn được biết đến với các bộ phim siêu nhiên, thảm họa, kinh dị hay quái vật khiến nhiều người khi đọc tên phim mới nhất của ông lầm tưởng rằng tác phẩm lần này của đạo diễn kỳ cựu sẽ là câu chuyện kỳ dị về một sinh vật đáng sợ nào đó. Trái ngược với dự đoán, đại diện nhà sản xuất hóm hỉnh nhấn mạnh: “Phim không hề có giun bọ hay ấu trùng gì cả, tất cả các diễn viên đều vô cùng vệ sinh”.

ẢNH: CJ ENTERTAINMENT Hình ảnh các nhân vật bị che mắt và đôi chân trần trong khung hình khiến nhiều người đoán Ký sinh trùng sẽ là một siêu phẩm kinh dị

Theo lý giải của nhà làm phim sinh năm 1969, Ký sinh trùng là một tựa đề mang hàm ý sâu xa, nhấn mạnh thông điệp châm biếm tinh tế và đầy sâu cay. “Trong thế giới buồn bã này, có những lúc người với người không thể giữ được mối quan hệ cùng tồn tại hoặc cộng sinh và một nhóm người yếu thế bị đẩy vào mối quan hệ ký sinh”, nhà làm phim 50 tuổi nói về chủ đề của tác phẩm.

Đạo diễn họ Bong từng khiến khán giả quen thuộc với cách làm phim phá vỡ các quy ước về thể loại và Parasite cũng không phải ngoại lệ. Các bộ phim của ông thường là sự kết hợp giữa hài hước, châm biếm xã hội và kinh dị hồi hộp, mang đến những bất ngờ không thể đoán trước. Bong Joon Ho mô tả Ký sinh trùng như một bi hài kịch gia đình: “Một bộ phim hài hước nhưng không có người gây hài, một bi kịch nhưng lại chẳng có kẻ thủ ác”.

ẢNH: CJ ENTERTAINMENT Bên cạnh nhan đề ấn tượng, Ký sinh trùng còn gây chú ý bởi đây là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt của đạo diễn Bong Joon Ho khi trở lại thực hiện một bộ phim có bối cảnh và dàn diễn viên hoàn toàn là người Hàn Quốc sau hơn 10 năm

Để thực hiện tác phẩm lần này, đạo diễn Bong Joon Ho đã tập hợp được một đội ngũ trong mơ khi trở lại quê nhà. Trong đó, đạo diễn hình ảnh của Ký sinh trùng do Hong Kyung Pyo, một nhà quay phim hàng đầu Hàn Quốc hiện nay đảm nhiệm. Những tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến những cái tên nổi tiếng trong giới mộ điệu như: Chuyến tàu băng giá, Burning và The Wailing. Chỉ đạo nghệ thuật là Lee Ha Jun, tên tuổi kỳ cựu gắn với những kiệt tác điện ảnh bao gồm: Okja, The Thieves và Người hầu gái - tác phẩm từng tham dự Cannes của đạo diễn Im Sang Soo. Phần nhạc phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn do đạo diễn âm nhạc Jung Jae Il đảm nhiệm.

ẢNH: CJ ENTERTAIMENT Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm và ê-kip sản xuất trong mơ

Mặc dù không có sự tham gia của các tên tuổi nổi tiếng Hollywood như những phim trước đó của Bong Joon Ho, Parasite vẫn quy tụ một dàn diễn viên thực lực: “Ông hoàng phòng vé Hàn" Song Kang Ho, tài tử kỳ cựu Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Jang Hye Jin, Choi Woo Sik… Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, dù là một bộ phim “thuần Hàn”, tác phẩm vẫn sẽ phù hợp với nhiều khán giả quốc tế khi đề cập đến vấn đề xã hội đặc biệt.

Đây cũng là đứa con tinh thần thứ hai mà đạo diễn Bong Joon Ho lựa chọn tham gia tranh tài tại LHP Cannes vào tháng 5.2019 sau Okja (2017). Gần một tháng sau khi được chiếu tại Hàn Quốc và tham gia liên hoan phim nói trên, Ký sinh trùng sẽ trình diện khán giả Việt vào ngày 14.6.