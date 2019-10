'Là bạn không thể yêu' vào top 1 trending YouTube

Đây là lần thứ hai trong năm, Lou Hoàng có sản phẩm âm nhạc đứng ở vị trí số 1 (lần đầu là MV Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao).

Câu chuyện trong MV mới ra mắt (là phần 2 của MV Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao) tiếp tục chuyện tình tay ba nhiều kịch tính và được dàn dựng như phim ca nhạc hành động. Dù rất yêu nhau nhưng cuối cùng cả hai nhân vật chính vẫn không thể đến được bên nhau.

Bài hát chủ đề MV do nhạc sĩ Quang Hùng MasterD chấp bút và được Lou Hoàng sửa lại. MV do đạo diễn Phan Lên thực hiện, ca - nhạc sĩ Only C đảm nhận vai trò sản xuất, nhạc sĩ Phúc Thiện và rocker Kan phối khí...