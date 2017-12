Năm nay, bên cạnh các xu hướng hoa lá với màu sắc tươi tắn, những tông màu sậm cũng hết sức được ưu ái vì nó giúp tôn cá tính cho người mặc.

Không phải tới năm nay những chiếc váy hoa mới tạo nên cơn sốt. Ở mỗi thời điểm, họa tiết và kích cỡ của bông hoa sẽ khác nhau từ bản to đến bản nhỏ, hoa chìm hay hoa nổi.

Theo các nhà mốt, chọn màu sắc của họa tiết in hoa sao cho giúp tôn lên nước da của người mặc. Nếu da trắng có thể chọn nhiều màu sắc khác nhau nhưng nếu da ngăm, bạn nên chọn những gam màu trung tính như nude, pastel, xám... để giúp da trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn có dáng người nhỏ nhắn nên chọn váy in hoa to, màu sáng như cam, hồng, vàng... chiếc váy sẽ tôn dáng bạn thêm đầy đặn hơn.

Vốn dĩ váy hoa đã rất rực rỡ và nổi bật nên bạn cần chọn những phụ kiện và trang phục đi kèm cần ton sur ton hoặc sử dụng những trang phục, phụ kiện gam màu trung tính như kem, be, nude để tạo ra sự hài hòa, nền nã.

H ọa tiết in nữ tính và đáng yêu như thế này cũng được các cô gái đặc biệt yêu thích



Ảnh: Tùng Nguyễn

Stylist: ChunChun B

Trang điểm: Vy Trần

Người mẫu: Hiền Trinh, Kim Thành (nhóm SGirls)

Trà Giang